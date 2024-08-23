文凱婷唱《黑玻璃》被狠批似唱K　網民讚雲浩影唱功完勝：好聽啲

23歲文凱婷（Aeren）當年參加TVB選秀節目《聲夢傳奇》而成名，不過網民對於她的唱功評價未如理想，更一度封她為「Aeren傳奇」，後來她亦獲得不少的音樂發展機會。之後她又曾經被指介入年長17歲唱歌老師湛耀東（Waye Cham）的戀情，從而成為第三者，人氣下滑。最近她擔任音樂節目《J Music》的表演嘉賓，並在節目當中演唱洪嘉豪作品《黑玻璃》，但其演出表現遭網民狠批似唱K，而且指雲浩影早前亦有演出過同一首歌曲，與文凱婷相比唱功更勝一籌！

文凱婷（Aeren）當年參加TVB選秀節目《聲夢傳奇》而成名。（葉志明攝）

文凱婷擔任《J Music》的嘉賓演唱洪嘉豪作品《黑玻璃》。（《J Music》截圖）

文凱婷唱《黑玻璃》被狠批似唱K

大部份網民在社交網留言重提當年文凱婷參加歌唱比賽的時候，無論是外貌或是唱功完全不合格，甚至出現唱歌懶音咬字不清的情況，並留言表示：「唱k水平，chorus聽落有啲hea添」、「好重懶音。」不過亦有一部份網民留言鼓勵文凱婷繼續唱歌，並寫上：「Aeren唱功唔係最好，但唱到好甜嘅感覺出黎！」

文凱婷唱《黑玻璃》被網民狠批似唱K。（《J Music》截圖）

另外，講到雲浩影在今年四月中上音樂節目翻唱《黑玻璃》被網民激讚靚聲，甚至有樂迷順勢要求推出翻唱版本，談到文凱婷與雲浩影的唱功比較之下，網民讚雲浩影唱功完勝文凱婷，並留言：「呢個版本聽咗堅有過百次，雲姨聲音好正」、「（Aeren）同cloud差好遠.. 好似啲學生唱卡拉ok 咬字唔清，堅唔好聽。」

網民讚雲浩影唱功完勝文凱婷。（《Music Panda》截圖）

網民指文凱婷演唱《黑玻璃》似唱K。（圖片來源：YouTube截圖）