何太公園直播被現場保安驅趕　與途人爆粗掀罵戰疑報警：我好驚呀

76歲何伯與43歲的何太因接受TVB節目《東張西望》訪問而成為新聞人物，掀起全城熱話。雖然事件相隔三個月，不過二人的話題度不減，依然備受網民關注。何太與何伯今日（24日）現身中環皇后碼頭附近的公園開直播長達四十多分鐘，在直播半小時左右，何太被現場保安趕離場。現場保安對何太說：「唔好意思，呢度唔可以做直播。」何太則回應：「呢度唔可以直播？」對方則回應：「你做咩都得就係唔可以做直播。」

何伯、何太因接受《東張西望》哭訴仔女攞走450萬而成為網絡紅人。（電視畫面）

何太與何伯今日（24日）現身中環皇后碼頭附近的公園開直播長達四十多分鐘。（影片截圖）

何太不滿遭黑粉霸凌想與特首申訴

何太和何伯在直播中異口同聲表示：「都係嗰啲黑粉囉！我哋係好市民坐吓都唔畀，有冇搞錯老公攞住啲嘢，我哋邊行街邊直播，唔緊要㗎！」何太不斷高呼：「攞齊嘢快啲行啦！就係黑粉惡搞我哋，嗰啲人欺凌我哋，係惡霸，政府嘅人應該關注處理佢哋（黑粉）。」現場有路人聽到何太的言論則說：「又鬧人啦，又鬧人啦！」何太表示：「有機會見吓香港特首同特首傾吓。」

何太公園直播被現場保安趕離場。（影片截圖）

在現場有路人聽到何太的言論則說：「又鬧人啦，又鬧人啦！」（影片截圖）

與途人粗口罵戰疑報警處理

之後亦有路人刻意走上前與何太和何伯對話：「何太何伯仆X啦！」何太立刻發怒：「鬧我哋，我哋一定要報警。黐線㗎！老公畀個電話我報警。」何太在直播期間拿起手機疑似報警處理，她面對鏡頭說：「我哋而家喺皇后碼頭嗰度，有一班人騷擾我哋，我哋好驚。影我哋又鬧我哋。你哋快啲派人過嚟。成班人圍攻我哋，騷擾我哋（有10幾人），佢哋影我哋跟蹤我哋，我好驚呀！路人不斷鬧我哋，我姓葉嘅，我係何太（何伯老婆）你哋知道嗎？圍住我哋鬧我哋，你哋快啲過嚟。」

何伯與途人粗口罵戰，何太在直播期間拿起手機疑似報警處理。（影片截圖）

何太疑似在直播當中曝光了自己的手機號碼，之後何太不斷接到來電不明的電話。之後有一位女途人刻意入鏡，面向鏡頭向何太表示：「我（女途人）係要特登企喺度啊！你唔畀呀？」何太在直播結束之前面對鏡頭說：「啲仆X全部都係搞事嘅黑粉，各位粉絲我下線先，下次再見！」

之後有一位女途人刻意入鏡，面向鏡頭向何太表示：「我（女途人）係要特登企喺度啊！你唔畀呀？」（影片截圖）