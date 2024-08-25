王晶44歲大女王佟藝皮膚白晳五官激似媽媽　曾拍戲演青春版張栢芝

王晶與太太丁德君在1978年結婚，據知王晶與前空姐太太是大學同學，拍拖3年才決定廝守終生。王晶與丁德君婚後育有兩名女兒，除了活躍於幕前的細女王子涵（DaDa），大女王佟藝原來亦曾在娛樂圈內發展，但拍過一部電影後便息影。昨日（24日）王子涵在Instagram分享為媽媽慶祝生日的全家福，佟藝亦有同框。

王晶與太太丁德君婚後育有兩名女兒。（VCG）

細女王子涵仍躍於幕前。（IG圖片）

王子涵在IG分享一家四口的合照，與爸爸王晶、家姐王佟藝一起為媽媽丁德君慶祝生日，王子涵留言表示：「最美星太太a.k.a媽咪，生日快樂、歲歲青春、鋪鋪自摸、周遊列國、平平安安、健健康康、開開心心。」想中可見，丁德君抱着兩束由家人送上的花束，展露出優雅微笑，桌上擺放了兩個生日蛋糕，非常溫馨。

王子涵在IG分享一家四口的合照，與王晶、家姐王佟藝一起為媽媽丁德君慶祝生日。（IG圖片）

王晶大女王佟藝現年44歲，在慶生照中看到到王佟藝皮膚白哲，一對笑眼似足媽媽。王佟藝18年前曾為爸爸的電影野蠻秘笈》客串，片中飾演少女版張栢芝，更有幸跟元華及元秋兩位大前輩對戲。王晶曾透露當時因原定的演員臨時推出，才請大女王佟藝頂上，不過因怕女兒以後會貪圖物質享受，所以沒給她任何報酬。參與電影後的王佟藝沒有繼續參演幕前演出，一直主力參與幕後工作，更開設了公關公司。

王佟藝曾參演《野蠻秘笈》。（網上圖片）

王佟藝在戲中飾演少女版張栢芝。（畫面截圖）

王佟藝皮膚白哲五官激似媽媽。（IG圖片）