林奕匡榮升新手爸爸　BB取名「Darrien」：太多太多嘅感受

林奕匡（Phil）和太太李靄璣（Rikko）的BB出世啦！母子平安！林奕匡正式升任做林爸爸！恭喜晒！林奕匡在社交平台上發文，透露BB取名「DARRIEN LAM」，並寫道：「DARRIEN LAM, welcome to this world! Born on Aug 23rd, 2024, we’ve eagerly waited so long for your arrival. We love you so dearly much!! 希望你可以成為一個快樂成長嘅寶寶！👶🏻太多太多嘅感受，之後再慢慢分享 」



林奕匡和太太的BB出世了。（IG@saxyphil）

據報Darrien出世時重2.84kg，入產房前太太打算順產，但在醫院十多小時後她開始發燒，BB心跳也跳得很快，所以在沒辦法之下唯有接受剖腹產。她說：「當時雖然好攰，但我好驚瞓著，瞓咗就見唔到BB，甚至瞓咗以後都唔醒。」

林奕匡和太太的BB出世了，好可愛呀！（IG@saxyphil）

太太要緊急剖腹產，林奕匡也相當緊張，他受訪問時直言進入手術室後，醫生突然給了他一張寫着開刀手術風險資料，他說：「我突然好驚，人生從來冇試過咁驚，好驚Rikko同BB會有事。」他也表示，知道太太和BB在手術室中，所以不能讓他們知道自己緊張，所以就做了一個充滿柔和歌曲的playlist給他們聽。最後母子平安，林奕匡亦幫BB剪臍帶。