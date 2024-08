林奕匡榮升新手爸爸　BB取名「Darrien」：太多太多嘅感受

林奕匡(Phil)和太太李靄璣(Rikko)的BB出世啦!母子平安!林奕匡正式升任做林爸爸!恭喜晒!林奕匡在社交平台上發文,透露BB取名「DARRIEN LAM」,並寫道:「DARRIEN LAM, welcome to this world! Born on Aug 23rd, 2024, we’ve eagerly waited so long for your arrival. We love you so dearly much!! 希望你可以成為一個快樂成長嘅寶寶!👶🏻太多太多嘅感受,之後再慢慢分享 」



林奕匡和太太的BB出世了。(IG@saxyphil)

據報Darrien出世時重2.84kg,入產房前太太打算順產,但在醫院十多小時後她開始發燒,BB心跳也跳得很快,所以在沒辦法之下唯有接受剖腹產。她說:「當時雖然好攰,但我好驚瞓著,瞓咗就見唔到BB,甚至瞓咗以後都唔醒。」

林奕匡和太太的BB出世了,好可愛呀!(IG@saxyphil)

太太要緊急剖腹產,林奕匡也相當緊張,他受訪問時直言進入手術室後,醫生突然給了他一張寫着開刀手術風險資料,他說:「我突然好驚,人生從來冇試過咁驚,好驚Rikko同BB會有事。」他也表示,知道太太和BB在手術室中,所以不能讓他們知道自己緊張,所以就做了一個充滿柔和歌曲的playlist給他們聽。最後母子平安,林奕匡亦幫BB剪臍帶。