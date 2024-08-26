酒店員工爆「香港人氣男團成員」真面目 上弦成員食相原來係咁

有專頁在Threads上大爆「香港男子組合」的好人好事，其後也有網民分享任職酒店員工時，接待肥媽、李思捷、張栢芝和江美儀等明星的事，大讚他們十分有禮貌且好人。



雖然冇開名，但係都已經幾明顯。大家都知講緊邊位。（截圖 / threads）

粉絲專頁在Threads上分享，在一場婚宴上遇上「香港人氣男子組合」的成員，而當時他就是負責那一桌的員工。他寫道，男子組合的其中一人有相當多應援，而且跳舞好勁，寫道：「每次響我行緊派餐嘅時候，佢都會將啲碟推開少少或者兩碟餸到埋一碟，留返個位俾我上菜，每次拎飲品或者食物俾佢，佢都會用友善嘅眼神望住我，加埋好誠懇嘅語氣講唔該，而且每次我派完餐冇咁忙嘅時候，佢先會嗌嘢飲。」不特止，當他離開時，座位亦相當乾淨，令人十分佩服。雖然專頁並沒有明示是誰，但不少網民都留言指有可能是MIRROR的成員Anson Lo。

Anson Lo盧瀚霆。

有網民都分享任職酒店員工，遇到明星的事。（截圖 / threads）

唔好睇肥媽平時好似好惡，其實好好人。（資料圖片）

張栢芝。（網上圖片）

其後，也有網民分享任職酒店員工時，遇到明星的一二事。他表示，雖然遇到的大半都是「衰嘢」，但為免被告還是分享一些好人好事。他直言，李思捷會對拉門的職員講「唔該哂」。而肥媽則十分好人，見到一個員工妹妹打算替她拎行李時，她會說：「重呀阿妹，你唔好拎，一陣整親你唔好。」他亦表示，張栢芝對人十分有禮貌，寫道：「從來未見過人一句說話可以講 N 次唔好意思麻煩到你唔該哂你呀，仲要唔係一次，係次次佢嚟都係咁。不過佢知有記者一秒變臉都親眼見過。」

有不少網民也分享遇到明星的事，有網民寫道：「一向都覺得肥媽個人好熱心」、「講到最好人就係梅姐， 毫無架子超級好人， 黃貫中和谷德昭都好好傾」

李思捷（資料圖片/葉志明攝）

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