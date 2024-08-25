東張西望｜銀行存鈔機又「食錢」？　苦主存10萬變9萬　1萬被消失

早前TVB節目《東張西望》曾報道過有苦主去銀行「食錢機」存款後投訴，其後揭發女兒講大話，今日（25日）再報道指銀行存鈔機食錢的事件。

早前TVB節目《東張西望》曾報道過有苦主去銀行「食錢機」存款，質疑被存鈔機「食錢」的案例，其後揭發是女兒講大話。(節目截圖)

今次苦主林先生月初於銀行經存鈔機存款10萬元，經過幾次的存鈔後，存鈔機顯示有問題，讓林先生與銀行聯絡。但林先生沒有理會，到第二間銀行繼續存款，但在存款後卻發現他存的10萬元竟然變了9萬元，足足被「食」了1萬元，於是林先生決定「報東張」。

今次苦主林先生月初於銀行經存鈔機存款10萬元，最後竟然得9萬。(節目截圖)

林先生表示自己的存款過程沒有不妥：「我第一次拎咗5疊出嚟，最終成功入咗44500元，第二次我再係褲袋拎咗幾疊，連埋嗰5500一齊入落去。跟住部機顯示出現故障，交易就取消咗，之後再有第三次。」

林先生表示自己的存款過程沒有不妥。(節目截圖)

《東張西望》主持魏柏豪反問林先生為什麼見到第二次存款出問題，仍然要存第三次？林先生則表示「覺得」存鈔機沒問題：「我發覺嗰部機個熒光幕好正常，咁我咪好正常咁再撳個戶口號碼，再入過錢落去囉。咁佢即刻已經取消咗我，叫我聯絡銀行職員，咁我就揸住啲錢去第二間銀行入啦，我本身袋着10萬蚊，後尾去第二間銀行入完就total個數得9萬，咁就少咗1萬。」

《東張西望》主持魏柏豪反問林先生為什麼見到第二次存款出問題，仍然要存第三次？(節目截圖)

林先生認為是之前的存鈔機出現問題，導致「食」了他的1萬元，於是向銀行查詢，但銀行方面則表示已經點算過該存鈔機，沒有多出的款項。所以林先生的申訴就不成立，而林先生要求翻看閉路電視，銀行方面回覆他不能看，當銀行看完閉路電視後，表示過程中沒布出現問題，令林先生不解為何1萬元不見了。