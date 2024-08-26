藏海花劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《藏海花》陸劇又名(盜墓筆記之藏海花)，改編自同名小説。有南派三叔作為編劇，韓青為執導，由張魯一、文詠珊、陳明昊、張康樂、魏千翔領銜主演的一套以現代為題材的電視劇。該劇是《盜墓筆記》系列的其中一部，順接十年前本傳的劇情，劇中也還原了很多經典場景，加上有演技精湛的張魯一主演，十分期待！本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

藏海花官微@Weibo

《藏海花》｜劇情大綱

2010年吳邪（張魯一 飾）從尼泊爾回到中國，意外在西藏墨脱郵局中發現一幅油畫，與張起靈（張康樂 飾）、王胖子（陳明昊 飾）等人掀起一場冒險。在經歷過一系列冒險之後，張起靈與吳邪約定的十年之約期限到了，各自進入了青銅門，吳邪對張起靈的過去十分有興趣，即使調查後但都一直未能獲得答案。五年後，一串神秘的蠍子珠串出現，帶出更多與張起靈過去有關的線索，令謎團有了一大進展。吳邪和王胖子決定前往墨桑，展開新的探索旅程，開啟了一場新的冒險之旅。

《藏海花》播出時間｜最新追劇日曆

《藏海花》一共有36集，2024年8月26日起由騰訊視頻播放，首日12點更新3集，連更7天，SVIP搶先看1集，週二到週四18點更新2集，週五到周日18點更新1集。

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《藏海花》｜演員人物關係圖

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《藏海花》｜演員

張魯一 飾 吳邪

温柔善良，知世故而不世故，堅毅勇敢

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文詠珊 飾 張海杏

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陳明昊 飾 王胖子

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張康樂 飾 張起靈

張家現任族長