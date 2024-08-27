被封渣男失婚港星悟出人生真理　霸氣表示：愛情冇咗可以再偶遇

56歲魏駿傑是前無綫（TVB）小生，在2020年前妻張利華被爆背夫出軌，其後魏駿傑公開表示兩人已經離婚。魏駿傑離婚後獨力照顧女兒，並明言「終生不娶」。2021年他曾透露有過輕生念頭，自此絕跡幕前。去年魏駿傑終走出傷痛，進軍內地社交平台發展。

魏駿傑近年發福不少。（視覺中國）

2020年年初張利華被爆背夫出軌，與單車手鄧宏業傳出緋聞，之後再被發現同外籍銀行家交往，其後魏駿傑表示兩人已經離婚。（資料圖片）

日前他在社交平台拍片，彷如悟出人生真理地說道：「大家都係普通人，過好自己就ok喇，錢冇咗可以再搵，朋友冇咗可以再識過，工冇咗可以再搵過，愛情冇咗可以再偶遇，人生本來就係一無所有，無論你係50歲60歲70歲，都可以重頭再嚟。」網民紛紛猜測，魏駿傑是否要再迎接愛情呢？

魏駿傑霸氣表示：「愛情冇咗可以再偶遇」。（片段截圖）

魏駿傑早在2020年已經與前妻張利華離婚，2020年初張利華被爆背夫出軌，與單車手鄧宏業傳出緋聞，之後再被發現同外籍銀行家交往，其後魏駿傑公開表示兩人已經離婚。而張利華離婚後亦愈來愈風光，在前藝人王玉環帶挈下轉戰保險界大展拳腳，並成為對方旗下猛將，更成功躋身保險業「百萬圓桌」行列。有指張利華經「金牌媒人」Boe媽、珠寶店老闆娘Carol介紹下廣結城中富豪，成功融入社交名流圈，經常出席奢侈品牌活動，又全身名牌，生活富貴！

張利華離婚後愈來愈風光，在前藝人王玉環帶挈下轉戰保險界大展拳腳，並成為對方旗下猛將。（小紅書圖片）

成功融入社交名流圈。（小紅書圖片）

當年滕麗名與魏駿傑拍《陀槍師姐》戲假情真，拍拖9年，一度被視為金童玉女。可惜2007年5月突然兩人突然被爆出已分手，魏駿傑火速與相差20歲的重慶大學生張利華同居，2008年閃婚。2010年張利華為魏駿傑誕下女兒，當時魏駿傑在微博分享手抱女兒的照片，網民留言：「如果是跟滕麗名一起就perfect了。」魏駿傑卻回應「去死吧」、「這種賤人趁早撇低，否則後悔一輩子」，令魏駿傑形象插水，一度被封「渣男」。

魏駿傑與滕麗名曾經是大家心目的金童玉女。（網上圖片）