「港版林志玲」真人生圖曝光皮膚極佳　如大學生獲讚：高質量人類

巴黎奧運重劍金牌、「微笑劍后」江旻憓回港後即宣布退役，加入馬會任職對外事務助理經理，早前更被網民拍得與同事用午膳的照片，看來已極速融入同事圈子。江旻憓不忘體育界工作，近日出席港隊代表團舉行巴士巡遊，雖然坐上層瘋狂「食風」卻依然笑過不停，相當敬業。

「劍后」江旻憓帶着巴黎奧運女子個人重劍金牌在8月1日凱旋返港。(蘇煒然攝）

江旻憓近日再為知名運動品牌代言拍攝，看來有機會進軍幕前，身兼多職做斜槓青年？江旻憓穿上品牌服飾，笑容滿面與網民合照，高高瘦瘦，相當有氣質。網民發文大讚江旻超級高，「見到本人真的超級高啊！網上說她的身高是178cm，但跟我們公司的男同事比感覺她有至少180cm！」

江旻憓2021年接受馬會刊物《駿步人生》訪問，主持是譚志源。（馬會相片）

網民又盛讚江旻憓親切隨和，皮膚好兼「活力滿滿」，狀態極佳如同大學生，「等到拍攝中場休息時她出來後看到我在外面等，我超級害羞地問她能不能合照，她立即答應還問要不要跟金牌一起合照？蹦蹦跳跳地進到會議室拿出金牌給我戴上 家人們誰懂啊！她本人真的超美，皮膚超好自帶濾鏡！而且活力滿滿，說是女大生我都信啊！本人也真的非常親民，要合照的同事越來越多，他都微笑的面對大家！」網民大讚江旻憓似台灣名模林志玲，「有點像志玲姐姐」、「面相真的很好，很舒服！高質量人類！」

江旻憓做代言人。（小紅書）

真人獲讚好靚女。（小紅書）