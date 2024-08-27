29歲港姐冠軍被爆暗撻TVB小生　築愛巢同居計劃年底東南亞結婚？

29歲的2018年港姐冠軍陳曉華為無綫（TVB）力捧花旦，去年至今手持6套劇集，可見TVB之重視。近日有周刊報道指，陳曉華早已暗撻電視劇《迷網》對手朱敏瀚。

唔知邊個幫陳曉華揸機影相呢。（IG：@herachann）

陳曉華在劇中演法醫角色。（葉志明攝）

報道中指，陳曉華及朱敏瀚拍拖逾年，更已共築愛巢同居，增加相處時間；兩人更被指已已進展到互見家長談婚論嫁的階段，雙方父母亦立即首肯婚事，有指兩人打鐵趁熱，已計劃年底在東南亞結婚。

朱敏瀚。(陳順禎 攝)

陳曉華參選港姐期間，就被傳媒發現曾與狄易達交往，二人相戀多年且拍拖期間感情甜蜜，曾被途人撞破在牛頭角餐廳食壽司撐枱腳，不過她最終表示想專注事業發展，2018年4月決定與狄易達分手。後陳曉華先後被傳出與合作拍攝《異搜店》同劇男演員何廣沛傳出緋聞，被指介入朱晨麗與何廣沛的戀情，事關何廣沛在外景場地會專登陪Hera搵廁所，又會親自教女方做戲，而Hera也會主動邀約男方共進晚餐。不過，緋聞一出Hera即極力否認，她澄清與何廣沛只是好朋友關係，不存在任何戀人之間的愛意。陳曉華又與MIRROR人氣成員Ian（陳卓賢）傳緋聞，後Ian認愛模特Amy Lo（盧慧敏）令傳聞不攻自破。

陳曉華與朱敏瀚。（葉志明攝）

陳曉華赴日旅行。（IG：@herachann）

唔知邊個幫陳曉華揸機影相呢。（IG：@herachann）