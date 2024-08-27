林峯獲御准唔使為個唱狂操肌　自揭手機照片庫全部都係愛女相

林峯今日（27日）出席手機活動，他透露以前手機大部分都係食物照片，但如今已被老婆同囡囡嘅照片取代，問到老婆定囡囡照片比較多，阿峯笑言：「小朋友多，因為我以前好懶，但太太同我講要記錄多啲，同埋佢會剪片，有時睇返都會覺得係一個好美好嘅紀錄。」而為小朋友眼睛健康，林峯同老婆都盡量禁止女兒接觸有螢幕嘅科技產品，仲話寧願將自己交畀她玩。

林峯又透露自己會玩手遊，仲強調係「勁鍾意」兼且會課金。「有邊個未經歷過，但我又唔會好犀利，咁人哋做遊戲都要支持少少，而家唔會超過四位，以前一年可以去到五位。」

林峯話老婆有多款手機殼用來襯唔同嘅造型。（葉志明攝）

chok得嚟又電死人。（葉志明攝）

chok得嚟又電死人。（葉志明攝）

chok得嚟又電死人。（葉志明攝）

林峯日前抽空去捧郭富城場，他表示最印象深刻係對方嘅肌肉，自己都希望可以有如此毅力。9月將在澳門開騷，林峯透露唔少快歌都重新排舞、編曲，加上今次開三面台，對自己都係新嘗試，亦算是為明年紅館做熱身。「今次無刻意去減，因為經理人話想我開心啲，因為佢真係見過我減到個人好depress。」嘉賓方面，林峯笑言一定要有，因為自己可以趁機抖抖。「好似拆盲盒咁，同埋自己圈內都有啲好朋友都好享受舞台，而我亦都好想佢哋喺舞台，我會迫佢哋嚟，唔留飛，全部直接上台。」