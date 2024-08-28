郭富城爆愛囡捱眼瞓撐場冧到爆　舞台畫作有望以展覽形式再呈現

完騷後訪問時，唔夠喉嘅城城繼續大騷肌。（陳順禎攝）

郭富城13場紅館騷《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024香港站》今晚（27日）尾場。完騷後，城城喺後台接受訪問時直呼唔夠喉，但亦解釋因為歌單關係，所以未能encore，但覺得一齊唱《想見便遇見》十分完整。提到尾場老婆同兩位寶貝女都有捧場，城城透露原來大女聽日要返學，所以一早問定怕唔怕辛苦。「佢話唔怕，點都要捧嗲哋，好冧好開心。（佢有咩評價？）佢睇完之後識背晒整個rundown，佢有入化妝間，樣樣都好奇。」12月將在台北開騷，城城表示時間許可的話，將會帶埋囡囡同行。

提到討論度極高嘅假髮，城城話美指張叔平亦有認為不夠好嘅地方，而他自己最鍾意係「窗簾」look。（陳順禎攝）

所有假髮都度身訂造，所以完全唔會影響演出。（陳順禎攝）

城城近年迷上字畫，演唱會亦加插畫畫，問他如何處理13張大作，他表示有機會連同30個「你」字一同做展覽。「呢30張係同老師精挑細選出嚟，我應該寫咗過100張，分開3、4日寫，寫完再揀，有啲自己好鍾意，可能將來展覽拎出嚟，個『你』字其實做咗個雕塑，但呢度唔俾擺，個『氣』字又係寫咗13張。如果有合適嘅場地，會將呢啲嘢做成一個展覽。」

城城預告明年有望開part 2， 希望到時會有新原素加入。（陳順禎攝）

已經喺紅舘開第9次演唱會，城城表示今次無刻意減磅，因為消耗太多會易攰。問到要唔跌磅是否更難，城城即扯高T-shirt表示唔難，問到老婆有否大讚，他說：「佢話唔好冷親。」城城過往多數開四面台，他指今次成功挑戰三面台，但拒絕評分，因為希望自己能一直進步，他指歌單有改動是因為第一晚完騷後有聽取歌迷意見。「一開始覺得唔唱《狂野之城》會唔會特別啲，無諗到大家⋯可能因為陪住大家成長。可能到part 2時真係放返啲iconic嘅歌去solo，唔駛dancers，用自己感覺去跳仲正。」

原來仲有雕塑，但場地問題所以無緣見大家。（陳順禎攝）