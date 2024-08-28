許濤急召全公司星級藝人開會 有傳《愛回家》要停一停提升質素

昨日（27日）有報道指無綫（TVB）行政主席許濤急召全公司經理人合約藝人開會，而出席的人全部是包薪合約藝人，一同談及公司的業務方針。有指因為日前TVB公布中期業績後，內地業務收入大幅增長，所以許濤希望旗下的藝人多些往內地發展，加強與內地的合作，以致多部籌備中的新劇需要延拍。

無綫（TVB）行政主席許濤昨日急召全公司經理人合約藝員開會。(資料圖片)

報道更指樂小姐向傳媒透露這個會議是每年都有，是與旗下的藝人商討公司未來的方向，樂小姐更指「大灣區係藝人主要嘅發展市場」，所以合拍劇成主要的趨勢。她表示TVB將會與內地有更多的合拍劇，但因為內地的宣傳方法與香港的不同，所以希望旗下的藝人都去學習與內地觀眾的交流方式。

樂小姐透露這個會議是每年都有，是與旗下的藝人商討公司未來的方向。（陳順禎 攝）

TVB有見及此，連官網都更新藝人的頁面，配合新政策。有指現正籌備的劇集都要延拍，因為劇本需要經過審批，才可以開拍，精益求精以提高品質。除了合拍劇劇本要審批外，連TVB自家劇的劇本都需要審批，該報導更指連處境劇《愛．回家之開心速遞》都需要停拍一陣，以提高劇本品質，不過《愛回家》存貨多，影響不大。

TVB官網都同步更新藝人的頁面，以配合新政策。(網上截圖)

其實TVB近年已經有大多數劇集及與綜藝節目內地合作，因為資源配套都比較充裕，例如《亞洲超星團》、《聲生不息．港樂季》、《新聞女王》及《反黑英雄》等，引起不少迴響。TVB早前宣布將會投資過億元與內地拍攝10部劇集，例如：《巨塔之后》、《刑偵12》、《新聞女王2》等劇集，還有已拍畢的《黑色月光》及《巾幗梟雄之懸崖》與籌備中的《玫瑰戰爭》（暫名）及《正義女神Themis》（暫名）。

TVB與內地合辦的選秀節目《亞洲超星團》而衍生的團體「LOONG 9」。(微博圖片)

其實TVB近年已經有大多數劇集及與綜藝節目內地合作，例如《聲生不息》。（炎明熹微博圖片）

《新聞女王》亦是TVB與內地平台的合拍劇。（《新聞女王》微博圖片）