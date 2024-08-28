不老男神生圖驚變紙片人惹網民擔心　曾痛苦自爆寵妻致快要破產了

昨日剛度過了53歲生日的張智霖 (Chilam) 與同齡的老婆袁詠儀 （靚靚）由拍拖到2001年結婚至今，多年來一直十分恩愛，是圈中出名的模範夫妻。兩人還有一個共通點，就是駐顏有術，無論樣貌身材，各方面的狀態都看不到他倆的真實年紀，彷彿吃了防腐劑似的，是圈中出名的不老男神和女神。去年張智霖為了新戲角色，將頭髮染成了灰髮，還留了白鬚，即時充滿滄桑味，甚至被網民誤認是盧海鵬。但他拍完戲後把頭髮染黑，又重拾靚仔樣。

兩人不時夫妻檔出席活動。(vcg)

去年張智霖為了新戲角色，將頭髮染成了灰髮，還留埋白鬚。（微博@張智霖）

張智霖以白髮白鬚造型示人，有網民誤認是是盧海鵬。（小紅書圖片）

日前有網民於內地偶遇張智霖，並把短片放到社交網上分享。博主以「張智霖 8.24赴山海上班，狂徒哥好大的眼睛」為標題，寫道：「哈哈哈孩子是不是又瘦了，酒窩可愛呀呀呀！」片中張智霖身穿T-恤配牛仔褲波鞋，頭戴cap帽，打扮得十分之casual，不過依然準渾身散發出男神魅力，且無論樣子和身形看來都相當年輕，說是三十多歲也有人信，狀態絕佳，獲網民一致激讚。然而有不少網民卻認為張智霖太瘦了，幾乎瘦成了紙片人，提醒他要好好吃飯。

張智霖被偶遇生圖。(小紅書)

張智霖被偶遇生圖。(小紅書)

張智霖被偶遇生圖。(小紅書)

張智霖被偶遇生圖。(小紅書)

張智霖被偶遇生圖。(小紅書)

張智霖是圈中出名的好男人，眾所周知靚靚愛買名牌手袋，而出名寵妻的張智霖多年來甘願為愛妻大手購入其至愛的名牌手袋，買包毫不手軟，估計已累購超過2千萬元。張智霖更說過：「賺那麼多錢就是為了給老婆花的。」靚靚有個如此寵她的老公真是羨煞旁人。張智霖曾在內地綜藝節目上表示，因袁詠儀瘋狂買包而需要尋求法律意見，更痛苦自爆：「我已經快破產了」。

Chilam與靚靚今年結婚21周年。(袁詠儀ig)