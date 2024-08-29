「第一美女」近照曝光洗盡鉛華樸素禮佛　曾憑凍齡美貌震驚百萬人

有「台灣第一美女」之稱的蕭薔近年淡出幕前，甚少公開露面，但仍不時在社交平台分享近況。早前迎來56歲生日的蕭薔，分享了多張近照，並寫道：「這個阿妹呀是誰那麼乖，本想著母難日來誦經給媽媽聽，不料可愛的釋本藏師父還給了阿乖妹慶生驚喜，實在太暖心了，都是託菩薩跟媽媽的福，願大家孝親月平安健康。#感恩師父&昨天我有乖乖的」

蕭薔有「台灣第一美女」之稱。（IG@stephanieh813）

近年淡出幕前。（IG@stephanieh813）

保養得宜。（IG@stephanieh813）

相中所見，身穿白色T恤襯長裙的蕭薔，一身打扮樸素但仍難掩氣質，皮膚白滑緊緻，保養得非常好。而適逢蕭薔的生日月，師父亦有送上驚喜，而蕭薔亦認真地祈福，非常虔誠。照片曝光後，不少網民都留言激讚：「凍齡美女生日快樂」、「蕭美人」、「即便是穿著樸素，妳依然是美美的」、「永遠的偶像，第一美女，祝你生日快樂」。

打扮樸素。（Facebook@蕭薔）

生日驚喜。（Facebook@蕭薔）

慶祝生日。（Facebook@蕭薔）

氣質出眾。（Facebook@蕭薔）

蕭薔在高中被發掘以模特兒身份出道，之後陸續演出了多套瓊瑤及古龍的劇集，更跨足電影、音樂及寫作等領域，成為全方位的藝人。蕭薔長年練瑜伽保持身材，體重維持在45kg左右，腰圍更只有22吋，無論樣貌還是身形都保養得宜，更曾在2019年因凍齡美貌而登上英國《每日郵報》，獲大讚「愈來愈年輕，凍齡外貌震驚百萬人」！

蕭薔曾演出多套瓊瑤和古龍劇集。（劇照）

長年練瑜伽保持身材。（IG@stephanieh813）

蕭薔擺出各種高難度瑜伽動作。（微博@蕭薔StephanieH）

超Fit！（微博@蕭薔StephanieH）

蕭薔曾在2019年因凍齡美貌而登上英國《每日郵報》。（網上截圖）