古天樂李若彤29年後再同框狀態令人羨慕　女方深情剖白曾愛上過兒

金庸名著《神鵰俠侶》被翻拍過無數次，其中古天樂與李若彤於1995年合作的那一個版本就是經典之一。古天樂與李若彤《神鵰俠侶》分飾楊過與小龍女，兩人當年的演出至今依然令人印象難忘，李若彤更一直是不少網民心目中最美的姑姑 (小龍女)。昨日（28日）李若彤在微博上載她跟「過兒」古天樂重聚的短片，頓時勾起了大家的集體回憶。

1995年《神鵰俠侶》是無綫製作的新版，劇中古天樂的楊過帥氣，李若彤演的小龍女有仙氣。（《神鵰俠侶》劇照）

李若彤有「最美小龍女」之稱。（李若彤微博圖片）

李若彤飾演的小龍女。

李若彤留言：「29年後『過兒回頭』，姑姑依然在你身後！」從李若彤分享的片中可見，古天樂正在場館的後台走在前面，途中他突然停下來再往後望，然後李若彤便出現了，面露燦爛甜笑，大步走上前搭着古仔的膊和手臂，一起邊走邊聊，看來聊得十分開心投契，有一種久別重逢的感覺。此片勾起了一眾網民的集體回憶，惹來熱議：「我的CP合體了」、「想到楊過那句話：龍兒，你一點都沒變，而我卻老了很多」，「姑姑仍是漂亮的姑姑，過兒卻真的老了」。

古天樂與李若彤再次同框。(影片截圖)

古天樂與李若彤再次同框。(影片截圖)

古天樂與李若彤再次同框。(影片截圖)

古天樂與李若彤再次同框。(影片截圖)

古天樂與李若彤再次同框。(影片截圖)

古天樂與李若彤再次同框。(影片截圖)

古天樂與李若彤再次同框。(影片截圖)

古天樂與李若彤再次同框。(影片截圖)

李若彤曾在她的著作《好好過》中自爆，拍《神鵰》時曾愛上古天樂飾演的「過兒」，坦言：「當時滿心滿眼都是過兒，眼裏心中再也放不下其他人。那種眼神的流露是自然而且真實的。」李若彤昨日又曬出她與古天樂的最新合照，留言寫道：「29年了，我的過兒依然這麽帥」。她對上一次分享與古天樂的合照，已是2019年的《神鵰》聚會，當時他們正在為該劇監製李添勝補祝生日。今次兩人再度同框令網民十分驚喜，甚至有網民表示：「心目中永遠的CP」、「在一起」。