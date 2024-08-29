港姐外景｜佳麗一表現遭江美儀狠批恨鐵不成鋼　陳紫佟淚崩道歉

港姐特備節目《2024香港小姐 女．遊記》昨（28日）、今晚（29日）播出新加坡之旅，視后江美儀、港姐師姐邵初帶領1號陳紫佟（Jessie）、10號吳芷靖（Clary）和13號程姜月（Dolores）玩轉新加坡。

1號陳紫佟

10號吳芷靖

13號程姜月

江美儀（左）、邵初

新加坡之旅十分精彩，昨晚一集，三位佳麗率先親自揀選心儀的娘惹服飾，挑選白色Tone的13號程姜月獲讚仙氣滿滿，選擇紫色通花款的10號吳芷靖小露性感大晒女人味，剛考完DSE的1號陳紫佟雖然挑選比較保守的款式，但仍然不失可愛感覺，一行人穿着娘惹服飾去到坤成路彩色屋打卡，別有一番風味。

玩轉水上樂園。

玩轉水上樂園。

唔識游水嘅13號程姜月濁親爆喊。

美儀姐即時安慰佢。

13號程姜月唔想拖累進度，繼續頂硬上進行拍攝。

之後大家去到聖淘沙遊玩，首先去到水上樂園體驗彩虹礁游，三位佳麗在浮潛期間要做睇卡牌任務，惟三位佳麗均不諳水性，13號程姜月更不慎濁親爆喊，美儀姐即時落水安慰她並教導她潛水技巧，13號程姜月為了不拖累拍攝進度，最終頂硬上順利完成任務，非常叻女；玩完水後一行人接受「堅離地」任務，除了挑戰高空飛索外，還會乘坐SkyHelix離地30米玩空中Q&A，三位佳麗完全不畏高玩得不亦樂乎。

高空飛索，正呀！

撞正有煙花匯演，好Lucky。

撞正有煙花匯演，好Lucky。

撞正有煙花匯演，好Lucky。

喺雪糕博物館瘋狂打卡食雪糕。

今晚播出一集，一行人乘坐七彩繽紛的Sidecar遊新加坡，三位佳麗順道落區為自己拉票。之後她們去到亞洲唯一一間雪糕博物館參觀，最愛吃雪糕的1號陳紫佟聽到可以任食雪糕即時兩眼發光，大晒童真一面。五人之後去到新加坡著名的榴槤甜品店朝聖，美儀姐、邵初和13號程姜月皆是愛榴槤之人，自然吃得開懷，另邊廂的1號陳紫佟、10號吳芷靖卻對榴槤十分抗拒，但她們都頂硬上吃了一啖，兩人吃後面露難色兼飆晒汗。今集她們還會拜訪「新加坡梅艷芳」Kelly姐開設的食店，該店曾獲視后佘詩曼、孫燕姿、陳奕迅、宣萱等光顧，以前是歌手的Kelly姐還會大開金口獻唱梅姐的《似水流年》，令人聽出耳油。

榴槤唔係個個鍾意食架！

榴槤唔係個個鍾意食架！

幫襯「新加坡梅艷芳」Kelly姐開設嘅餐廳。

阿佘都幫襯過。

Kelly姐開金口獻唱。

旅程最後一站，大家乘坐遊覽船觀賞夜景並盡訴心中情，美儀姐以過來人身份提點三位佳麗：「你哋三個畀我感覺太依賴人，每次都會提你哋去邊、執好啲妝同衫，因為你哋好似遊魂咁，唔記得拎呢樣唔記得拎嗰樣，係咪咁樣做嘢㗎？」1號陳紫佟聞言爆喊：「對唔住，我會改善，會再認真啲！」大家即時送抱抱安慰她，美儀姐再解釋：「我好想你哋三個拎冠亞軍，我恨鐵不成鋼呀！」美儀姐並非「百彈齋主」，她會逐一點評三位佳麗的優點。

美儀姐以過來人身份提點三位佳麗。

1號陳紫佟爆喊道歉。

1號陳紫佟爆喊道歉。

1號陳紫佟爆喊道歉。