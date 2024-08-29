陳偉霆力撐妹妹個唱掀高潮　G.E.M.深情告白：我太幸福

現年33歲的G.E.M.(鄧紫棋）目前正忙着《I Am GLORIA世界巡迴演唱會》，近日就在北京鳥巢開唱，吸引不少粉絲捧場。當中，陳偉霆（William)的現身掀起高潮，G.E.M.還在現場回憶起大家一同出道時的點滴，稱呼William為哥哥，對方這麼多年來一直都很愛護她，她表示好幸福，網民都羨慕他們這一段兄妹感情。

G.E.M.在北京鳥巢開唱。（陳偉霆微博圖片）

G.E.M.連日來在鳥巢開演唱會，吸引不少圈中明星捧場，近日一場就有William。而當螢幕上顯示出William時，現場氣氛相當高漲，可見其人氣相當之高。他的現身頓時勾起G.E.M.的往事，她表示：「08年一起在香港出道，真的，一提到這些往事就會想哭，08年到現在已經十六年了，十六年過後，看着哥哥發展的那麼好，越來越帥，我也覺得非常的開心。而且他到現在還是非常非常愛護我，我覺得非常的開心，太感動有這些朋友了在我身邊，也謝謝所有來到現場的你們，我太幸福啦！」當時William都似乎被這段話所感動，不停向G.E.M.送出飛吻以表所愛。

G.E.M.回憶起同陳偉霆一同出道時的點滴。（微博圖片）

陳偉霆不時擺出愛心。（微博圖片）

二人同期出道，見證大家的成長，在William心目中，G.E.M.確實佔有一位置，他在微博貼文表示：「記得16年前第一次聽你唱歌是在ktv，還沒見人，先被聲音吸引，轉身看到你的時候我驚呆了，怎麼這個小小的女孩容量可以這麼大！16年後的今天，萬萬沒想到，你可以容下一個鳥巢，今天一聽到你唱歌就觸動到了我，怕出醜，强忍住内心的諸多感慨。你說當歌迷失落的時候，你的歌聲可以陪大家走過黑暗和孤獨，同樣的話也想對你說，如果你面對黑暗和孤獨的時候，我們都在你身邊，為你大聲吶喊G.E.M.！」