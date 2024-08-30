52歲亞姐近況曝光任選美比賽嘉賓　大騷豐滿身材完勝佳麗愈老愈勇

現年52歲的張文慈（Pinky）1996年參加亞洲小姐入行，先後效力亞視和無綫，拍下《縱橫四海》、《我和殭屍有個約會》系列、《情陷夜中環》、《老表，畢業喇！》、《宮心計2深宮計》、《跳躍生命線》及《木棘証人》等多套作品。近年轉戰內地發展，積極經營直播帶貨、登台唱歌及出席商演活動。

張文慈（Pinky）多年來都Keep得好好。

張文慈近年長駐內地發展。（微博@張文慈）

近日張文慈為「第35屆亞洲小姐（廣東賽區）」任頒獎嘉賓，竟然比同場佳麗更靚女！張文慈以一身粉紫色及黑色低胸晚裝現身，大騷豐滿好身材，加上凍齡美艷外表，狀態Fit爆，皮膚極佳，更勝同場佳麗！張文慈台上演唱兼派簽名照，深受觀眾歡迎；她又為佳麗頒獎，出眾氣質輕易成為全場焦點。

多年前的張文慈面對事業的停擺，唯有另覓事業出路，接拍三級電影《強姦3OL誘惑》(《強姦3OL誘惑》劇照)

張文慈好靚女。（抖音）

張文慈曾因美貌慘受欺侮。她早前接受漢陽主持嘅電台節目《詩歌有Guide》訪問，稱一次被扯落台羞辱，她說：「有年生日喺夜場登台，唱唱吓歌老闆推個蛋糕出嚟，全場同我慶祝，握手期間我俾人扯咗落台，當時着咗一條低胸露背裙，一仆向前就跌咗落人海裏面，好多隻手兜住我，托返我上去，你諗吓畀幾多人摸過我個身？我都唔知喊唔喊好，但人哋又唔係特登，只係好羞辱嘅感覺，最後都硬住頭皮唱埋落去，一半驚險又一半開心。」張文慈又爆曾被跟蹤，幸而遇上交通警才安然無恙。

張文慈為亞姐任嘉賓。（抖音）

靚過佳麗！（抖音）

豐滿性感身材。（抖音）

豐滿性感身材。（抖音）

凍齡。（抖音）

頒獎。（抖音）