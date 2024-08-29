呂良偉近照曝光凍齡功力驚人完勝甄子丹　網民：真的太可怕了

呂良偉一家與甄子丹一家一向感情要好，兩家人私底下經常聚會，又不時一起去旅行。曾與范冰冰、黄曉明和章子怡等巨星合作過的內地著名造型師張帥，最近在小紅書分享了與呂良偉及甄子丹的合照，現年67歲的呂良偉，身形fit爆，樣子更是令網民驚嘆：「真的太可怕了！」

67歲呂良偉仍懂得擺pose，攝影師想呂哥坐上窗邊，呂哥即刻跳上去。（麥超億 攝影）

呂良偉上月憑新片《疾速反擊》在澳門舉行的第4屆亞洲國際青年電影節奪得「最佳男主角。（小紅書）」

呂良偉上月憑新片《疾速反擊》在澳門舉行的第4屆亞洲國際青年電影節稱帝，近日他與「宇宙最強」甄子丹聚會，張帥也獲邀出席，並寫道：「秀後來香港辦事，見見老朋友，呂哥鵑姐我每次來都帶我吃好吃的，丹哥感嘆我們二十年前他剛去北京時我們一直合作了十幾年，舊情義，老朋友真好」。

呂良偉一家與甄子丹一家感情要好，兩家人日前聯同一班親友，慶祝呂良偉攞獎。（小紅書）

內地星級造型師曬與呂良偉及甄子丹合照，呂良偉被激讚逆齡生長。（小紅書）

網民發現甄子丹有少少發福：「甄子丹這麼胖了？」（小紅書）

相中所見，三人在慶祝蛋糕前開心合照，主角呂良偉當然站C位，身穿皮褸的呂良偉身形fit爆，而且樣子愈來愈後生，髮量驚人皮膚緊緻，簡直是逆齡生長；相反身邊好兄弟甄子丹雖然穿上黑色tee，但看上去身形似乎有點發福，凸出小肚腩。

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民見到呂良偉近照都紛紛驚嘆留言：「中間那位喝了“防腐劑”」、「呂良偉很神奇，怎麼凍齡的？」、「呂良偉真的太可怕了 時光在他身上靜止了！」呂良偉早年接受訪問時，就曾提及過為保持青春，除了注重養生，飲食健康外，他每日都堅持練習自創的「達摩回春拳」。而楊小娟也曾分享老公凍齡的箇中秘訣，就是運動。

呂良偉偕太太洛杉磯探親逆齡生長令網民驚嘆 楊小娟親解箇中秘訣