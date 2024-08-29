《愛回家》驚傳停廠改劇本提升質素？　TVB官方咁回應...

日前有報道指無綫（TVB）行政主席許濤急召全公司經理人合約藝人開會，而出席的人全部是包薪合約藝人，一同談及公司的業務方針。有指因為日前TVB公布中期業績後，內地業務收入大幅增長，所以許濤希望旗下的藝人多些往內地發展，加強與內地的合作，以致多部籌備中的新劇需要延拍，因為劇本需要經過審批，才可以開拍，精益求精以提高品質。

無綫（TVB）行政主席許濤日前急召全公司經理人合約藝員開會。(資料圖片)

當中最令人詫異的是，長期是TVB收視保證的王牌處境劇《愛·回家之開心速遞》也驚傳被「落鑊」，該報道更指《愛》劇需要停拍一陣，以提高劇本品質。《香港01》向「送水輝」許家傑查詢暫停一事，他表示尚未知情：「我暫時未收到正式通知」。而其他同劇演員對傳聞也一律「封嘴」，令傳聞甚囂塵上。

《愛·回家之開心速遞》驚傳停廠改劇本。

消息令不少人詫異。

《愛·回家之開心速遞》在內地都非常受歡迎。

劇集玩玩陪住大家開飯。（IG圖片）

事件發酵數天，至今日（29日），TVB終於發出官方回應，對於《愛．回家之開心速遞》圍繞的不實傳言進行澄清，並指出多個報導中存在誤解。回應全文如下：「電視廣播有限公司的助理總經理（企業傳訊）黃德慧近日對於《愛．回家之開心速遞》圍繞的不實傳言作出回應，指出多個報導中存在誤解，強調有必要對此進行澄清。關於《愛．回家之開心速遞》，該劇在過去七年中，藝員和劇組人員幾乎沒有休息。然而，奧運期間的空檔使得劇組能夠製作足夠的存貨，並為全體同事提供了一個短暫的休息期。這只是對長壽節目的正常製作進行調整，絕不涉及傳言所說的停廠或修改拍攝方法。這些安排純屬製作與行政決定，與內地的影視審批無關。內地影視審批是專業和嚴肅的事務，與此次製作與行政的安排毫無關聯。我們敬請媒體友好在報導此事時加以注意，避免不必要的誤解，並感謝大家的理解與支持。」