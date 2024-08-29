何太被爆9個月前於內地做小三冇反駁　自稱懷孕向正室當面挑機

《東張西望》月前成功捧紅的何伯與何太，早前更成為網紅日日開直播與觀眾見面聊天，今日（29日）更傳出何伯被何太「派帽」。

何伯、何太因接受《東張西望》哭訴仔女攞走450萬而成為網絡紅人。（電視畫面）

何氏夫婦的關係今日最新發展，疑似正印爆何太9個月前於陽江與一名已婚男士發生不倫關係。有指這個人正是何太的朋友，時間是去年11月，是她與何伯認識之前，二人的關係更持續了一段時間。

何氏夫婦的關係今日最新發展。(直播截圖)

受害人（陽江男人老婆）更向網台《無糧軍師》表示何太的手段：「因為我是當事人，沒有人比我更清楚她這賤人…因為她去年在陽江呆了幾個月，可能回香港才勾到何伯的，因為她之前嫁去香港了，所以身份證也是換了香港的」。

受害人（陽江男人老婆）更向網台《無糧軍師》表示何太的手段。(直播截圖)

何太與陽江男人的關係被揭發後，她的行為更大膽，陽江男人向老婆表示已經與何太「斬纜」，但她仍然死心不息。何太除了「死纏爛打」外，更聲稱自己懷有陽江男人的胎兒，正式向受害人「挑機」。

何太與陽江男人的關係被揭發後，她的行為更大膽。(直播截圖)

受害人把對話截圖傳給網台，她表示不相信何太懷孕：「是她主動找我的，還叫我接受她，我怎麼可能接受她，對吧！」、「她當時也是說她有了我老公BB的。」、「沒有，屁都沒一個。」受害人更指何太被斬纜後心有不甘，每晚都帶著不同的男人到陽江男人的食店對面「踩場」，受害人表示每天的男人皆不同：「我老公不理她之後，來我店對面喫東西，一晚一個男的。」

受害人更指何太被斬纜後心有不甘，每晚都帶著不同的男人到陽江男人的食店對面「踩場」。(直播截圖)

受害人的朋友亦向網台透露，陽江男人不理會何太後，何太更去報警。直到受害人忍受不了回撃何太，受害人對著何太破口大罵，之後就一拳打落棉花上，但這一拳已經把何太嚇到不敢再出現，有指何太厚顏無恥的手段，已經傳遍整條村。雖然何太每晚帶不同男人到陽江男人面前「示威」，但陽江男人仍然沒有吃「回頭草」的打算，幾個月後，何太便與「香港老頭」何伯搭上。

受害人的朋友亦向網台透露，陽江男人不理會何太後，何太更去報警。（影片截圖）

原來何太表示懷孕這一招，已經不是第一次用，亦是她慣用的技倆。何太7月時曾在群組自爆最初與何伯拍拖時，發現自己經期遲遲未到，懷疑有孕。更問何伯如果是真的有孕，會否與她結婚，但就受到合伯伯質疑︰「係咪我㗎？唔好質我食死貓。」在最近的直播中，何太被指是「陽江小三」，但她竟然沒有立即反駁，還被何伯質問：「咩9個月前大咗肚？邊個呀？」何太聽後立即沉默了3秒，再回應：「咪啲人抹黑我囉！唔使理佢哋講嘅嘢。」

在最近的直播中，何太被指是「陽江小三」，但她竟然沒有立即反駁。(直播截圖)

何太除了出奇地沒有反駁外，她還問何伯信不信她：「老公，你睇到（留言）有咩感想？如果你信，可以選擇同我離婚㗎！咁我唔需要陪你捱到攞返筆錢為止咁辛苦。」不少網民都抱著「食花生」的心態表示：「何伯今次戴綠帽啦」、「河太呢個態度擺明系心虛啦」。

何太除了出奇地沒有反駁外，她還問何伯信不信她。(直播截圖)

網民翻查何太於去年11月在影音平台做直播時，已經有人留言︰「呢個小三，經常破壞人家庭。」再到早前《東張西望》播出時，何太亦被街市檔主大爆是「心機女」，在搭上何伯前曾向同街市的髮型師「埋手」，何太向他索取電話號碼，「醒水」的他立即拒絕，只肯交換微信。髮型師接受《東張西望》訪問時直言：「我唔係懵，睇人咁多，一睇佢講嘢就知佢釣緊魚！」原來何太已經不是第一次四出向男人伸出「魔爪」，剛好今次「落搭」的是何伯。