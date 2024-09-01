法證先鋒6｜林正峰同嘉敏解咖啡店談案情原因　原來自己都諗唔明?

TVB劇集《法證先鋒6》正在熱播，一班演員出席宣傳活動。(梁碧玲 攝)

TVB劇集《法證先鋒6》正在熱播，日前一班演員出席宣傳活動，「鐵三角」少了兩角，只有重案組井sir（袁偉豪飾）一人撐起活動，但仍然綽綽有餘。《法證6》自播出後一直飽受批評，「洗衣舖三人組」（林正峰、阮嘉敏及戴祖儀）更是首當其衝被罵，林正峰及阮嘉敏接受《香港01》訪問時表示其實是想顯示「熱愛工作」。



「鐵三角」少了兩角，只有重案組井sir（袁偉豪飾）一人撐起活動。(梁碧玲 攝)

阮嘉敏被指於劇集中「孭重飛」，她則指很開心導演找她試鏡：「佢哋搵我casting嘅時候呢，淨係同我講話你要做一個警察嘅啫，我都唔知戲份係有幾多嘅，咁但係一路拍落嘅時候就知道原來我自己係呢個角色，但我開心嘅作為演員。」 阮嘉敏更說到這個角色跟她之前所演的有分別，因之前都是演出一些比較斯文的女生，所以今次演出「王淨」一角是一個挑戰。

阮嘉敏被指於劇集中「孭重飛」，她則指很開心導演找她試鏡。(梁碧玲 攝)

阮嘉敏指今次「挑戰成功」：「我樓下個保安，其實佢都問我，夜晚嗰個王淨其實係咪你嚟？對我嚟講其實代表成功啦，因為同我平時個人好唔同㗎嘛，即係代表係代入咗個角色入面，咁畀一個新嘅形象大家睇都幾好。」她亦提到作為一個演員都多點嘗試不同的造型及角色。

阮嘉敏話屋企屢下個保安都有留意到佢嘅演出。(梁碧玲 攝)

至於阮嘉敏被網民指常在劇中「黑面」，她則說有去想一下這個角色能怎樣演：「咁個角色本身都係同我個人（有出入）我個人係乜都笑。係有啲唔同嘅，咁本身呢個角色佢嘅性格或者佢係比較覺得自己成日累到人，即係佢唔會係一個好開心好陽光嘅人，所以我自己選擇咗表情又唔多，成日心事事咁樣嘅。」連林正峰都忍不住認同阮嘉敏角色與真人有分別：「係啊，佢個人幾陽光，成日笑㗎！」

阮嘉敏平時成日笑，同劇入面嘅王淨有好大反差。(梁碧玲 攝)

面對海量的負評，阮嘉敏表示大家都有關心她，她高EQ地表示最重要是多看幾次，再反思可以怎樣再做好一點：「都已經拍咗出嚟啦，咁不如去諗點樣再做好啲！」林正峰亦大讚阮嘉敏做得很好：「搣甩咗自己已經好成功，因為自己或者好多人都係做緊自己，同埋佢好畀心機啊真係，佢到現場真係好勤力做功課！」

面對海量的負評，阮嘉敏表示大家都有關心她。(梁碧玲 攝)

提到負評，也有不少網民不解「洗衣舖三人組」為什麼要經常在洗衣舖及咖啡店流連商討案情，阮嘉敏及林正峰大笑表示其實有設定的：「咖啡店個設定就係喺office附近，洗衣舖就係我同佢住嘅附近。角色入面我哋係非常之勤力㗎！我哋係唔會計ot嘅，我哋只為興趣，不計人工，所以我哋身為呢個小鐵三角呢，我哋係必須做得更多。」林正峰更說拍到一日要喝6-7杯咖啡，整個咖啡店的餐牌上的咖啡都喝過了。

不少網民不解「洗衣舖三人組」為什麼要經常在洗衣舖及咖啡店流連商討案情。(梁碧玲 攝)

至於為什麼要在咖啡店談案情，連林正峰都表示不解，但他們就把咖啡店每一個角落都用得很徹底：「既然畀個地方我哋，我哋就盡力做好佢，你見到好搞笑㗎，我哋由門口傾到去廁所門口再傾到去吧枱，我哋已經用盡晒成個空間㗎啦，差在未瞓喺地下講啫。」林正峰搞笑表示為什麼不在洗衣機裡面談，阮嘉敏則附和說：「好啊，我哋嚟緊拍7嘅時候，你喺入面傾，我喺出面傾，我唔會同你入去傾㗎。」

林正峰話佢哋用到個咖啡店好徹底，差在未瞓喺地下講。(梁碧玲 攝)

被問到之後播出的集數，會否有機會看到他們在其他地方談案情時，阮嘉敏表示：「我哋會keep住喺嗰度傾嘅，因為想營造我哋好努力，不停傾所有案件。」林正峰則指：「平時佢哋話喺office先傾案件，就係唔想做呢樣嘢囉，想試吓生活化啲。」他繼續搞笑表示店員已經被他們收買，所以不會洩漏「天機」。

林正峰仲搞笑話店員已經被佢哋收買，所以唔會洩漏「天機」。(梁碧玲 攝)

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