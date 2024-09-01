郭珮文混血閨蜜身材勁好意外搶Fo　唔怕被搶風頭推薦參選港姐

TVB劇集《法證先鋒6》正在熱播，一班演員出席宣傳活動。(梁碧玲 攝)

TVB劇集《法證先鋒6》正在熱播，日前一班演員出席宣傳活動。劇中飾演胡嘉嘉的郭珮文較早前23歲生日，她接受《香港01》訪問時開心表示生日正日去了主題樂園玩：「去享受呢個福利。」郭珮文生日除了去主題樂園玩外，亦有不少朋友為她準備生日派對：「啲friend都會有set up小小可能dinner同蛋糕咁樣。」

郭珮文同fans影合照影到拗晒腰。(梁碧玲 攝)

至於郭珮文生日時與靚女閨蜜Mizuki Shinatan一同慶祝勁吸睛，她被問到會否推薦閨蜜去參選港姐時，郭珮文爆出原來去年她們約定一同去選：「其實我上年參加港姐嗰陣時係想同佢一齊參加嘅，我哋兩個約咗一齊參加港姐，但係喺最後一日遞表嗰陣時，佢嗰邊出咗小小事，所以就冇參加到，但係嚟緊下一年佢會參加。」

郭珮文被問會否推薦閨蜜去參選港姐。（梁碧玲 攝)

Mizuki Shinatani身材不亞於Juliana郭珮文。（IG：@shinatanimizuki）

郭珮文生日時與靚女閨蜜Mizuki Shinatan一同慶祝勁吸睛。（IG：@shinatanimizuki）

郭珮文更表示自己會推薦她參選亦會傳授選港姐的心得予她：「講真嗰句，我覺得佢更加比我適合做港姐，因為佢嘅談吐都好大方，同埋佢儀態啊姿態啊都做得好過我好多，所以我覺得佢就咁都好過我。可能上鏡嗰啲小貼士我會話返畀佢知囉。（驚唔驚佢搶咗你風頭？）冇啊，佢如果好多人鍾意佢我都好鄧佢開心，如果佢好紅的話我就痴吓佢囉，抱下佢大腿囉。」

郭珮文更表示自己會推薦她參選亦會傳授選港姐的心得予閨蜜。（梁碧玲 攝)

早前郭珮文與僅穿內褲的肌肉男合影「藝術照」被大讚，她表示謝謝大家的讚賞：「有機會我都想影，因為好耐冇影過藝術相，我覺得趁依家比較空閒時就想去影多少少。（會唔會想再性感啲？）好性感咩？我諗唔會，會keep返住嗰啲，因為覺得係想嘗試唔同嘅風格，就唔係話想唔想性感。」至於想嘗試什麼風格，她還未想到，因為還要與攝影師溝通才知道。

郭珮文想影多啲藝術照。（梁碧玲 攝)

至於早前有指郭珮文與男士去音樂節活動，她被問到與該男士會否有發展空間時，她斬釘截鐵說：「唔係，係我哋嗰陣時公司一大班人咁樣去，有興趣一齊去玩嘅同事就join。」郭珮文只用同事來形容，看來真的沒有發展的空間。

郭珮文只用同事來形容一同去音樂節的男士，看來真的沒有發展的空間。。（梁碧玲 攝)

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