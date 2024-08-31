王浩信結婚13年屢傳婚變　陳自瑤生日一個舉動揭夫妻關係情況

陳自瑤（Yoyo）本週二（27日）踏入43歲生日，Yoyo的好姊妹黃翠如在社交網上曬出與壽星女慶生的照片，同場出席的圈中藝人分別有：蕭正楠、袁偉豪、張寶兒和胡曦文夫婦等。另外Yoyo也有發生日文，並且感性發言：「去找到你的位置，然後好好在你的位置發光。827祝最愛的自己生日快樂！#loveyo #happybirthday #827 #生日快樂 #天貓金妝獎。」Yoyo與老公王浩信近年來多次傳出疑似婚姻亮起紅燈危機，而今年她生日老公王浩信一個舉動力證夫妻關係不變。

黃翠如為好姊妹陳自瑤慶生。（IG@wongtsuiyu）

相當有心！（IG@wongtsuiyu）

陳自瑤生日王浩信大方比like祝賀

Yoyo與老公王浩信於2011年11月11日舉行婚禮，翌年4月誕下女兒王靖喬，兩人結婚已經長達13年。他們近年接受媒體訪問對於兩夫妻的生活近況毫不知情，令網民揣測婚姻出現危機。Yoyo本月出席活動曾經回應有關老公皮膚敏感粉絲恐慌，她則指因為忙於拍劇就沒有理會對方。

2011年11月11日陳自瑤與王浩信舉行婚禮，翌年4月誕下女兒王靖喬。（視覺中國）

至於他們共同育有的女兒近年生日，也只有Yoyo獨自陪同愛女慶祝，老公王浩信連續4年唔見影，不過王浩信依然有在Yoyo發出的貼文底下按讚。如今Yoyo踏入43歲生日，她的老公王浩信仍然大方比like祝賀，力證夫妻關係似乎未有外界形容得那麼決裂！

女兒王靖喬。（影片截圖）