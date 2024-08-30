前東張50歲男主持近照曝光 曾患甲狀腺功能亢進症暴瘦30磅

與鄭中基、陳奕迅屬同屆叱咤樂壇生力軍男歌手得主，並由歌手出道轉型做演員，現年50歲的前《東張西望》主持李忠希，2020年宣布離巢TVB後，近年轉行做正骨復位治療師，與圈中好友仍時有見面。近日上載聚會自拍照驚覺消瘦不少。



前TVB綠葉李忠希。（劇集截圖）

李忠希喺TVB足足22年。（IG：@jonesler）

李忠希當年嘅唱片。（IG：@jonesler）

李忠希當年嘅樂壇獎座。（IG：@jonesler）

李忠希當年仲係叫李中希時，曾經憑呢隻碟同鄭中基陳奕迅同台奪得「叱咤樂壇生力軍男歌手」。（IG：@jonesler）

由歌手到加入TVB，讀藝訓班同期同學包括有楊茜堯（楊怡）、林峯、陳少邦、張美妮和徐榮等人。李忠希多年來演藝事業發展平平，但他一向對生活早有打算，早在TVB時開過酒吧及打邊爐食店，又從事保險多年，為養家開拓更多搵銀門路，2020年考牌，與友人合資6位數在荔枝角開店，做正骨復位治療師，除落手落腳幫顧客正骨外，還兼任Maketing工作。

李忠希最感恩係認識第十三期藝訓班同學，到依家仲係好朋友。（IG：@TAVIA_YEUNG）

李忠希2020年考牌，與友人合資6位數在荔枝角開店，做正骨復位治療師。（IG：@jonesler）

李忠希在2019年突然暴瘦了30磅，曾出現腳震、眼睛模糊，經醫生診斷後，原來是因太大壓力而患有甲狀腺功能亢進症，要休息三個月，及後雖淡出幕前，但李忠希不時都與圈中好友聚會，近日與徐榮及楊明遊車河：「今朝約咗呢兩位兄弟遊車河🏍️🛵🏍️😊相當開心👍🏻開心係一種感覺😊係經歷加幾十年感情再加信任😊開心與你們一起同行🙏感恩我們還在🙏」見到相片中李忠希比之前消瘦不少，但面色紅潤精神相當不錯。

李忠希囡囡今年升中，小學就讀深水埗區一線小學。（IG：@jonesler）

李忠希囡囡今年升中，小學就讀深水埗區一線小學。（IG：@jonesler）

李忠希相約楊明徐榮遊車河。（IG：@jonesler）