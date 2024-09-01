專訪｜陳安瑩與初戀男友少聚頭　唔介意佢包二奶：有人照顧佢幾好

陳安瑩在劇中常常演師奶，但現實生活中的她是不婚主義者，不過她與拍拖四十多年的初戀男友從初入行時已相戀至今。上網搜尋她的名字時，發現其愛情觀引起不少討論，因為她與男友長期分隔兩地，曾表示若對方在內地另結新歡、包二奶的話，她亦不會介意，始終我們不可能奢求完全擁有另一個人。除了對愛情豁達，她對於生死一樣看得很化。



陳安瑩與初戀男友拍拖至今40多年，但她是不婚主義者。（潘樂文攝）

與初戀男友相愛40多年 憶首次拖手觸電仍甜笑

陳安瑩的男友，是她1981年拍電影《忌廉溝鮮奶》時的製片，不過二人是後來重遇，才開展這段她沒想像過的愛情。陳安瑩坦言，以自己的個性，以前對於拍拖有點抗拒，未有刻意去想，況且媽媽說「唔過30歲都唔好結婚」，要不是天意，她跟男友應該不會開始。二人再街上重逢，男方積極展開邀約，那是一個大雨天，陳安瑩在鑽石山的堅成片場拍攝，那個位置在山上，都頗為隔涉，平時要搭小巴或穿梭巴才去到，男方就提出去接她收工。

誰知雨實在下得太大了，堅成竟成幅圍牆倒塌，卡在車路上，斜坡上路湍急得很，水位已去到陳安瑩小腿的位置，她回憶著：「嗰時用Call機，我話『好大雨，你唔好嚟啦。』佢話：『嚟嚟嚟！我喺下面喇，我上嚟啦！』上嚟就發覺佢摺咗條褲腳，唔知着拖鞋定乜嘢，喺度澗緊水上嚟，我就喺上面澗緊水落去，去到中途，真係見到佢。我畀個袋佢，比個袋佢之後，自然畀隻手佢，畀隻手佢就拖住，一路拖到落底下！佢冇放我手喎！」

憶起首次拖手觸電，陳安瑩仍立即甜笑，有如一個初陷入愛河的少女。（潘樂文攝）

雖然已經是幾十年前的事，不過陳安瑩講起當刻的觸電感覺，仍然甜笑，記者說她仿如頓時變回一個少女，她說：「係咩，哈哈！我唔知呀，一疊落去嗰下，個感覺好似掂到人有靜電咁，又落緊雨，我以為係雨水，就係嗰刻，我就……『嗯？』可能嗰日第一次，嗰刻有人畀到安全感你，我唔知係乜，總之由嗰刻開始就係咁。」以往拍戲當然不是未試過跟其他男性拖手，不過陳安瑩坦言，當時確確實實是第一次體會到何謂「觸電」。

陳安瑩在一段關係中態度比較實際，她認為與其買花，不如把錢儲起去食餐好或去旅行。（潘樂文攝）

與男友分隔兩地 豁達愛情觀無懼對方變心包二奶

陳安瑩覺得，自己與男友現階段昇華至今情，彼此就如一架單車的兩個轆，以前可能同步前進，現在可能一條軚比較脹、一條軚就漏氣，行起來可能會「啷吓啷吓」，但一樣都在單車裡。其實她與男友多數時間分隔兩地，對方長期在內地，疫情期間見都冇得見，陳安瑩亦慣了自己或是與朋友去旅行，當記者想問她是否不介意男友有第二個時，她已搶先答：「包二奶呀嘛？哈哈！我覺得冇所謂，原因就係話，愛屋及烏，你鍾意佢個人，佢個人有好多嗜好㗎，係咪先？其他人可能覺得我怪怪地，但你想擁有佢全部？你擁有唔到佢全部，我自己都擁有唔到我自己全部啦。幾好呀，有個人睇住佢照顧佢，幾難得。如果佢又唔要你，又唔鍾意你，咪完咗佢囉。」

陳安瑩以單車的兩個轆來比喻現階段跟男友的關係，可能一條軚比較脹、一條軚就漏氣，行起來可能會「啷吓啷吓」，未必行到直線，但一樣都在同一輛單車裡。（潘樂文攝）

兩人相識四十幾年，人會變，陳安瑩明白到對方思想或許已跟過往不同，「如果你真係有第二個，覺得我唔好，咁咪唔好囉，但係有冇呀？咪咁囉，冇呀，咪咁囉，大家都係咁。（佢係咪都默許你有第二個？）我有問過佢，你有冇識到第二個，佢話『唏，唔講！』但係佢又冇問我有冇識到第二個，咁事實上我又冇識到第二個喎，哈哈，我諗我冇去識囉。」她亦曾自問，要是男友有天跟自己說分手，她是否馬上答好呢？到底真實的自己是否也如此灑脫呢？她認為理性上，的確是，不過這個情況始終未真正出現，她也無法說實。

講到默許男友包二奶，陳安瑩又分享了曾聽楊羚講的一番話：「楊羚話佢阿公，劉克宣，佢都有四個老婆，但好融洽㗎。阿大做唔到嘅嘢阿二去幫手，阿二做唔到嘅嘢阿三去幫手，我問：『有冇事㗎？係咪真係㗎 ？有冇嗌交㗎 ？』佢話『唏，我哋實知㗎啦。』」（潘樂文攝）

對生死看化 淡然面對身邊人過世

圈內圈外有些老夫老妻，原本打算不婚，直至其中一方患病，才突然決定簽紙，為的就是有些醫療上的決定，只能由家屬去履行，問陳安瑩可曾想過因而結婚，她說自己從沒想過，家中共七兄妹的她更問：「家屬？我啲兄弟姊妹得唔得呀？」她續說：「個人嗰時都化（灰）啦，冇乜所謂，錢財帶唔走，乜都帶唔走。」陳安瑩自覺對生死「Take it easy」，而且不是近年的事，年輕時已經這樣，她最親的人是外公，他過身時96歲，「我就同自己講佢係笑喪，唔好喊，真係一滴眼淚都冇！」

陳安瑩早對生死看破，有生必有死，尤其當一大個人最終都只化成灰時，其他身外物又有什麼所謂呢。（潘樂文攝）

她又分享另一個經歷，以往她租屋住，隔壁的婆婆是她的業主，對她疼愛有加，逢周末會煲湯畀她飲，過年更送她金戒指，「我唔係好識煮嘢食，但係我睇住Recipe煮可樂雞翼，我淨係需要一羹老抽，我問阿婆『有冇老抽？』『有有有！』過咗三個字你見到佢喺村口揦住支新嘅老抽，『老抽，有呀！』『阿婆你買呀？』『唔係，得㗎喇！』佢成支畀你，呢個阿婆可以咁好。」有日清晨，陳安瑩駕車回TVB返工，赫見對方門外有白蠟燭，下班後才得知原來她在睡夢中過世了，「但係我前一晚借咗佢舊薑，於是啲人話『死喇，你爭阿婆一嚿薑！佢返嚟搵你呀』，我就話『嘿，傻啦，可能阿婆前一世爭咗啲嘢，佢要還返畀我先走得安樂。』」陳安瑩自言，或許自己是自我安慰、阿Q精神，但這就是她看世界的方式。