吳卓羲獲佘詩曼林峯提前慶生　被指失戀影響心情似強顏歡笑

前「星夢一姐」菊梓喬（Hana）在2021年與有「花旦殺手」之稱吳卓羲（Ron）傳出緋聞，但兩人從未公開認愛，不過早前菊梓喬突然被爆與ERROR成員吳保錡發展姊弟戀，男方更到女方家中過夜。而吳卓羲早前出席活動時亦婉拒接受訪問，即場落閘笑着用手似遮擋鏡頭拍攝，並表示：「點呀，點呀，冇嘢問，拜拜。」似乎對戀情不願多談。即將於下個月初迎來45歲生日的吳卓羲，日前獲一班好友為他提前慶生，佘詩曼在IG曬出聚會照，並寫道：「Dinner with my bros. #微型生日會 #happybirthday #wishcometrue」

前「星夢一姐」菊梓喬（Hana）在2021年與有「花旦殺手」之稱吳卓羲（Ron）傳出緋聞，但兩人從未公開認愛。（IG@hana_kuk）

不過早前菊梓喬突然被爆與ERROR成員吳保錡發展姊弟戀，男方更到女方家中過夜。（IG@k_p0k1）

吳卓羲一向有禮貌，但早前出席活動時就婉拒接受訪問，即場落閘笑着用手似遮擋鏡頭拍攝。（吳子生攝）

相中所見，佘詩曼同林峯、陳山聰、梁競徽及晨曦班主周文曦一起為吳卓羲慶祝生日，眾人搭住膊頭合照，笑容燦爛，但壽星仔吳卓羲就反而笑得比較內斂，顯得有點強顏歡笑。其實吳卓羲早前亦有出席陳百祥（叻哥）與太太黃杏秀慶祝結婚45周年聚會，但同樣看似心事重重。而林峯日前出席活動被問到好兄弟疑似失戀一事時，就表示兩人經常食飯，未見對方有異樣，又笑言對方只講過「失業」，至於黃宗澤出席活動被追問吳卓羲與菊梓喬的緋聞時就說：「有一齊過咩？冇嘢啊，我同佢噚日先一齊食過飯！」

佘詩曼同林峯、陳山聰、梁競徽及晨曦班主周文曦一起為吳卓羲慶祝生日，眾人搭住膊頭合照，笑容燦爛，但壽星仔吳卓羲就反而笑得比較內斂，顯得有點強顏歡笑。（IG@charmaine_sheh）

吳卓羲平時笑得好開心。（葉志明攝）

活潑好多。（葉志明攝）

吳卓羲早前亦有出席陳百祥（叻哥）與太太黃杏秀慶祝結婚45周年聚會，但同樣看似心事重重。（影片截圖）

林峯日前出席活動被問到好兄弟疑似失戀一事時，就表示兩人經常食飯，未見對方有異樣，又笑言對方只講過「失業」。（葉志明攝）