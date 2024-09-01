黃心穎為老公泥鯭慶生　網民憑一細節揭老公與兩位舊愛有共同之處

現年35歲的黃心穎去年與RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）結婚後，回歸低調。不過趁著老公50歲生日，黃心穎於Instagram分享了為慶生照片放閃。兩人在餐廳前拖手合照曬恩愛，不過網民就留意到一個細節，令人大感驚訝！

黃心穎去年與RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）結婚。（IG圖片）

黃心穎與泥鯭頭貼頭合照。（IG圖片）

日前是泥鯭50歲生日，黃心穎於IG曬恩愛，並以英語發文寫道：「Happy birthday to the one who claims he doesn’t look fifty! I agree. （祝那位聲稱自己不像50歲的人生日快樂！我認同）」。不過有不少網民就將重點放在泥鯭的年齡上，意外發現他與黃心穎舊愛馬國明竟同在1974年出生：「原來同馬明同年」、「馬明、許志安、現任老公，都過50」、兩對人還是同一年結婚，如果去算命看同一年結婚，誰不知各自各跟別人結」。

黃心穎為老公泥鯭慶生。（IG圖片）

好恩愛啊。（IG圖片）

Sweet到呢...（IG圖片）

黃心穎當年與馬國明拍拖時，跟馬國明太太湯洛雯曾是好友，當年黃心穎生日，馬國明以男友身份出席，與湯洛雯同場。其後爆出「安心事件」，湯洛雯除了接收本由黃心穎主演的角色外，更與馬國明拍拖，其後黃心穎被發現在IG全面封鎖湯洛雯。直至馬國明宣布與湯洛雯結婚，黃心穎則突然與泥鯭在元朗戶外場地超低調成婚，比湯洛雯早兩個月成為人妻，隨即引起網民熱議。

馬國明同湯洛雯好襯！（IG圖片）

另外，更巧合的是，剛過57歲生日的許志安，與泥鯭一樣8月出生，有指當日黃心穎與泥鯭入紙遞交申請註冊結婚的日子為8月13日，亦是許志安於8月12日56歲生日的翌日，而許志安的太太鄭秀文則於8月19日生日。