黃心穎為老公泥鯭慶生　網民憑一細節揭老公與兩位舊愛有共同之處

現年35歲的黃心穎去年與RubberBand鼓手黎萬宏(泥鯭)結婚後,回歸低調。不過趁著老公50歲生日,黃心穎於Instagram分享了為慶生照片放閃。兩人在餐廳前拖手合照曬恩愛,不過網民就留意到一個細節,令人大感驚訝!

黃心穎去年與RubberBand鼓手黎萬宏(泥鯭)結婚。(IG圖片)

黃心穎與泥鯭頭貼頭合照。(IG圖片)

日前是泥鯭50歲生日,黃心穎於IG曬恩愛,並以英語發文寫道:「Happy birthday to the one who claims he doesn’t look fifty! I agree. (祝那位聲稱自己不像50歲的人生日快樂!我認同)」。不過有不少網民就將重點放在泥鯭的年齡上,意外發現他與黃心穎舊愛馬國明竟同在1974年出生:「原來同馬明同年」、「馬明、許志安、現任老公,都過50」、兩對人還是同一年結婚,如果去算命看同一年結婚,誰不知各自各跟別人結」。

黃心穎為老公泥鯭慶生。(IG圖片)

好恩愛啊。(IG圖片)

Sweet到呢...(IG圖片)

黃心穎當年與馬國明拍拖時,跟馬國明太太湯洛雯曾是好友,當年黃心穎生日,馬國明以男友身份出席,與湯洛雯同場。其後爆出「安心事件」,湯洛雯除了接收本由黃心穎主演的角色外,更與馬國明拍拖,其後黃心穎被發現在IG全面封鎖湯洛雯。直至馬國明宣布與湯洛雯結婚,黃心穎則突然與泥鯭在元朗戶外場地超低調成婚,比湯洛雯早兩個月成為人妻,隨即引起網民熱議。

馬國明同湯洛雯好襯!(IG圖片)

另外,更巧合的是,剛過57歲生日的許志安,與泥鯭一樣8月出生,有指當日黃心穎與泥鯭入紙遞交申請註冊結婚的日子為8月13日,亦是許志安於8月12日56歲生日的翌日,而許志安的太太鄭秀文則於8月19日生日。