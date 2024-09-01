香港小姐2024｜秦冀雯係動物傳心師？ 盧凱怡爆目擊佢同狗仔溝通

《2024香港小姐競選》進入大直路階段，今日（01/9）15位候選佳麗以及馮盈盈出席商場活動，暢談自己最欣賞的歷屆香港小姐，以及早前拍攝節目時的感受。到8號盧凱怡（Kerry)分享時，他竟然突然爆肚，透露7號秦冀雯（Yvonne）有不為人知的才藝，懂得與狗隻溝通，佢是動物傳心師。

被大爆秘密的7號秦冀雯（Yvonne）表現相當驚訝，說：「喂～～」想阻止8號盧凱怡（Kerry)，不過她還繼續說下去，表示她懂得與狗隻溝通。對此，7號秦冀雯（Yvonne）接受《香港01》訪問時就直認真有其事。

7號秦冀雯（Yvonne）說：「我好鍾意小動物，屋企都養咗隻狗，平時佢好肚餓或者想出去玩，佢都會叫。我會識得分辨佢唔同叫聲係代表乜嘢。」但他表示只聽得懂狗隻的叫聲。

會不會也聽得懂其他狗仔的叫聲？她回覆也可以，說道：「會聽到佢哋講有咩異樣，我會話返俾個主人聽。」她解釋，「聽得明」只是一個好部份的能力，並不算十分全面和專業。「唔開心嘅時候，佢哋會表現得比較抑鬱，可能會唔出聲。同埋狗仔只係識得表達啲好簡單嘅嘢，好複雜嘅嘢就表達唔到，例如係想食嘢，想出去玩或者好掛住主人。我會透過行為去觀察佢哋，但係如果佢哋出聲嘅話我會更加易理解。」

對於在台上被爆秘密，她則表示完全不介意，更表示與8號盧凱怡（Kerry)十分好感情，說：「因為好friend，所以先會講出嚟。」