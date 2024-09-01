林愷鈴同盧信宥英文名勁相似　一拍即合即諗合作大計

由韓國ACE Entertainment（韓國ACE娛樂）主辦、致力發掘演藝及模特新世代的《ACE TALENT （ACE演藝模特大賽）》，昨晚（31日）在ACE娛樂韓國社長Yong Heo擔任首席評審，聯同大賽首席執行官唐安麒Dr Angel、企業家蔡加敏擔任評審，選出現年23歲的NY鍾諾言奪得冠軍！NY鍾諾言將代表香港親赴韓國參加亞洲模界年度盛事《Face of Asia》總決賽，和全亞洲的新星交流。

韓國ACE Entertainment（韓國ACE娛樂）主辦、致力發掘演藝及模特新世代的《ACE TALENT （ACE演藝模特大賽）》。(公關提供)

《ACE TALENT （ACE演藝模特大賽）》首席執行官唐安麒及企業家蔡加敏均表示，見證大賽舉辦至今已四年，廣受大眾及媒體關注及支持，可見大賽的認受性之高。

《ACE TALENT （ACE演藝模特大賽）》首席執行官唐安麒。(公關提供)

每年在韓國舉行的《Face of Asia》中會頒發獎項給時尚又成功的人士，今年代表韓國舉行《ACE FACE OF HONG KONG STAR AWARDS 韓國最耀眼香港之星頒獎典禮》，邀得藝人陶大宇、黃文慧及黃秋生擔任頒獎嘉賓，得獎單位包括：方力申和唐詩詠獲「最耀眼全方位藝人」、王菀之獲「最耀眼歌手」、李慧詩獲「最耀眼運動員」、伍允龍和林保怡獲「最耀眼男演員」、謝安琪和王丹妮獲「最耀眼女演員」、「最耀眼新星」林愷鈴、盧信宥。Lenna T獲「最耀眼網星獎」、最耀眼電視劇「法與情」、最耀眼電視資訊節目「健康關注組」丶最耀眼電影由眾望所歸的「九龍城寨」奪得。

今年代表韓國舉行《ACE FACE OF HONG KONG STAR AWARDS 韓國最耀眼香港之星頒獎典禮》，邀得藝人陶大宇、黃文慧及黃秋生擔任頒獎嘉賓。(公關提供)

謝安琪很開心，喜獲最耀眼女演員獎項，去年推出的法與情電視劇及電影都帶給她好成績，她現在都在收劇本中，希望再在演員路上進發。伍允龍的得獎感言非常感人，因為婆婆在前兩天過世他回想之前他未太為人認識的時候，每當同婆婆行街，見到人婆婆都會對人說我的孫兒是明星，現在他得獎，可以給自己一個肯定。

謝安琪很開心，喜獲最耀眼女演員獎項。(公關提供)

另外「耀眼新星獎」的得獎人林愷鈴和盧信宥，他們的英文名，一個是Ashley 一個是Ash，兩位認識之後，頓時產生合作大計。林愷鈴覺得做到最耀眼最緊要有自信，而盧信宥去年正式來香港發展，得獎後更有推動力和更要做好自己。

「耀眼新星獎」的得獎人林愷鈴和盧信宥。(公關提供)

一個是Ashley 一個是Ash，兩位認識之後，頓時產生合作大計。(公關提供)