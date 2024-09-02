林奕匡長文細訴愛子出生過程：有一刻我真係好驚BB同BB媽媽會有事

林奕匡（Phil）上星期榮升做新手爸爸，他早前在社交平台發文透露BB名為「DARRIEN LAM」。隨後他再上載了一篇長文，細訴BB的出生過程，表示BB出生「一波三折」：「有一刻我真係好驚BB同BB媽媽會有事。」林奕匡表示太太Rikko意志很堅強一直堅持想順產，但最後無辦法之下需要開刀做手術，還講到情況危急需要數分鐘內去手術室，最後母子平安，BB亦順利出生。

林奕匡上星期榮升做新手爸爸。(ig@saxyphil)

林奕匡細訴BB的出生過程。(ig@saxyphil)

林奕匡話bb出生一波三折。(ig@saxyphil)

林奕匡話情況危急要即刻轉去做手術。(ig@saxyphil)

林奕匡長文如下：

今次生B嘅過程，一波三折，有一刻我真係好驚BB同BB媽媽會有事。



Rikko意志好堅強一直想順產，但今次生B過程遇上complications，經過十幾個鐘後，佢開始發燒，體溫越升越高，BB心跳率同樣地越跳越快，長時間keep 住升，沒辦法之下要緊急轉做開刀手術。



作出決定後，幾分鐘之內就要轉去手術室，我地都未有時間去collect我地嘅thoughts，姑娘叫我喺手術室外面等候，俾Rikko入去先。我拎住醫生俾我嘅手術風險資料，自己一個喺手術室門外坐，我開始好擔心。Rikko已經捱左十幾個鐘，休息睡眠近乎零，依家仲要發燒，BB同樣地發燒，而且心跳又越跳越快。我好驚BB同媽媽會有事，人生從來冇試過咁驚。 我同自己講，入到手術室我一定唔可以俾Rikko覺得我驚，我一定要堅定。跟住我用三十秒時間準備左最勵志嘅林奕匡playlist，接著姑娘就叫我入去。



入到手術室，同之前嘅labor room 完全唔同，同埋多左好多嘅醫護人員，佢地全部都已經準備就緒，嗰一刻我知道我只能相信咁多位嘅醫護人員，將Rikko同BB嘅生命搞妥俾佢哋，而我嘅職責就係要做最「正能量」嘅「唱歌者」，而我嘅觀眾只有一個。



手術期間，我依然keep住好緊張，但我繼續唔理，keep住唱歌，同Rikko傾計。正當播著「一雙手」嘅時候，突然醫護人員講左一句「佢出咗嚟」 ，突然時間好似停止一樣，我一句聲都唔敢出，等候任何BB嘅反應，10秒，15秒，跟住我見到醫護人員從紗布後面抱起BB去檢查，20秒，25秒… 突然間聽到一個喊聲，係我人生聽過令我最開心嘅聲音。知道Rikko嘅角度睇唔到BB，我俾左一個爆喊嘅眼神俾佢，再點頭。

