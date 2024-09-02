何太被網民鬧爆係騙子欲哭無淚　激動謂：450個億我都唔稀罕！

《東張西望》何伯與何太日日開直播與觀眾交流及分享近況，日前就傳出何伯被何太「派帽」的消息，有受害人爆何太9個月前於陽江與一名已婚男士發生不倫關係，更向網台《無糧軍師》透露過程。何太陷入被指在結識何伯前當小三的風波，不甘被指控勾佬後，昨日（1日）再開直播。

何太不甘被指控勾佬後，昨日（1日）再開直播。（YouTube直播畫面）

何太在直播中表示對方肯定是因為唔抵得她現時有個愛錫自己的老公，又有一筆錢而進行抹黑的手段。期間有粉絲留言表示覺得何伯好慘，何太即指兩公婆現時只能勉強撐住，更作狀哽咽謂：「口中成日話我係騙子，我到底其實騙咗乜呢？我一直扶持住我老公啊呢半年嚟，係我為咗我老公東奔西跑，為咗照顧好佢。你哋日日威脅恐嚇我哋兩公婆，我真豁咗出去，連生命受到威脅都唔驚，都一日同我老公喺度撐住。你哋仲想點？憑乜嘢誣蔑我係騙子。」

被網民鬧爆騙子，何太作狀想喊，可惜欲哭無淚。（YouTube直播畫面）

何太激動續指：「唔好話嗰度450萬，就算450個億我都唔稀罕，要我遭受咁大嘅痛苦，要承受你哋班無人性嘅傷害、侮辱、對我進行人生攻擊，去到現場鬧我、嚇我。佢哋呢班X街呢，專登話我係騙子，好似為民除害咁樣，事實上係想害死我哋，害到我哋一無所有，搞亂呢個社會。」其後何太更聲稱自己是一個非常正義的人，又自認清白，絕對不會向惡勢力低頭。