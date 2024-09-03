獨家｜34歲蔣家旻與高層男友月底秘密結婚？　本人22字回應真相

恭喜晒！有內幕消息指，蔣家旻月底結婚，與未婚夫拉埋天窗！據知今次婚禮行禮並不會於香港舉行，而選擇於亞洲區秘密行禮。據聞早幾月已有不少圈外圈內親朋好友已收到邀請，有部分圈內藝人好友已收邀請，兼向公司請定假，屆時出發觀禮。距離蔣家旻和未婚夫婚禮只有不足一個月才被曝光，認真收得密！

蔣家旻早前出席閨蜜聚會，男友身份意外曝光。（IG圖片）

蔣家旻月底秘密結婚？（資料圖片）

今年34歲的蔣家旻自2006年起加入TVB，初期雖然大多飾演一些閒角為主，不過她憑個人實力愈做愈好，很快就獲得公司及監製賞識，除了2012年《愛．回家》馬子妮深入民心，角色入晒屋之外，在《天與地》飾演佘詩曼年輕版「葉梓恩」的她也為人所熟悉，直到近年《美麗戰場》中飾演反派角色「鍾家琪」的時候，更因為求目的而不擇手段的形象而被粉絲封為「反骨琪」，亦憑這個角色而榮獲《萬千星輝頒獎典禮2022》「最佳女配角」大獎，可稱是事業的另一巔峰。

蔣家旻的《愛·回家》馬子妮一角非常入屋。（截圖）

蔣家旻演出台慶劇《美麗戰場》大反派琪琪一角大獲好評。（影片截圖）

多年來，蔣家旻曾與不少藝人傳過緋聞，早年更傳出她和同公司的朱敏瀚拍拖。而最近一次與圈外好朋友「2LINE黨」朱千雪外，湯洛雯、岑杏賢的聚會中，蔣家旻就攜眷出席，帶埋TVB幕後男朋友高永基一齊出席。據知早前蔣家旻未婚夫派去台灣做TVB製作中心主管至去年返港過檔去HoyTV擔任製作經理，由於男方在台灣還有其他生意要打理，故現時都是香港台灣兩邊走。消息指兩人婚禮將於亞洲區舉行，似乎大有可能「近近哋」定於台灣舉行，一方面方便未婚夫，另一方面亦方便一班出席的藝人朋友可以「飲完」趕回香港開工。

日前蔣家旲在IG限動中提到，9月份將會很忙碌。（IG@chiangel1110）

《香港01》以Whatsapp向蔣家旲查詢，她回覆，寫道：「我仲忙緊劇集，即將出發布拉格拍外景。暫時未有任何嘢公布，有消息會係社交平台通知大家。」據資料她正在參與TVB重頭劇，由由宣萱、陳展鵬、陳煒及劉佩玥主演的醫療劇《巨塔之后》拍攝。

記者再追問是否「可以期待好消息」時，她再回應：「總之有消息就一定會公布。」如果沒有否認的話，照估計大家都可以期待一下好消息的到來。