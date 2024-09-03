鄭丹瑞大女宣布結婚！獨家公開求婚細節　才俊老公神級CV背景曝光

鄭丹瑞（旦哥）做外父喇！現年69歲的旦哥與初戀太太育有兩位千金，分別是大女鄭瑤（Zaneta）及細女鄭珉（Amanda），他之前都公開講過想女兒早日結婚，但又覺得會非常不捨，Zaneta就安慰她：「就算將來有男友，都會繼續攬住你。」

鄭丹瑞一方面恨做外父，但一方面又不捨得女兒。（IG@zanetacheng）

今年初，Zaneta開始貼出與男友Jacob的合照，情人節當日更大方認愛、頻頻放閃，孖住四圍去，羨煞旁人！而今日（3日）Zaneta就傳來喜訊，於社交平台貼上多張與男友Jacob的合照和婚戒指，宣布即將嫁人！Zaneta說：Days have been brighter lately 💛💍🥰 #isaidyes」《01娛樂》獨家訪問了Zaneta，原來由邂逅至求婚過程都相當浪漫。

鄭瑤於今年情人節正式公告戀情。（Instagram：zanetacheng）

之後常常放閃，好幸福！（Instagram：zanetacheng）

Zaneta今日宣布做人妻！（受訪者提供）

曬巨鑽！（Instagram：zanetacheng）

Zaneta與Jacob原來在東京認識，她說二人在同一日、同一時間去東京某餐廳出席不同的商務晚宴，發現大家都是香港人便開始聊天，傾談後發現相當投契，雙方都喜歡睇書、睇畫，因而有不少共同話題。

兩人於東京邂逅，傾談後發現十分有緣，志趣相投。（Instagram：zanetacheng）

兩人拍拖以來經常出相入對四圍去。（Instagram：zanetacheng）

Jacob同Zaneta一樣熱愛藝術，經常睇展覽。（Instagram：zanetacheng）

而講到求婚，Zaneta透露對方是今年3月在巴黎求婚：「當時我去Paris fashion week做嘢，Jacob 飛咗過嚟surprise我，同我慶祝生日。平時fashion week好忙好趕，咁佢工作都好忙，所以佢就喺架車度一邊做嘢，我就一邊周圍去，大家忙碌中都好開心，個trip完咗之後佢就同我求婚啦！一切都好自然，我覺得好浪漫。」

今年三月，Zaneta在巴黎工作中過33歲生日，Jacob特登飛過去，原來當時已求婚！（Instagram：zanetacheng）

旦哥與太太一直放手讓兩位千金往喜歡的領域發展，Zaneta素有「學霸」之稱，她早年於英國中學會考考獲11A佳績，修畢莎士比亞歷史系碩士，原來未婚夫Jacob亦有類似成長背景，並相當猛料！Zaneta透露：「⁠⁠Jacob喺劍橋大學工程系畢業之後留咗喺倫敦工作，從事金融行業；之後去咗哈佛商學院讀MBA，兩年前返香港，幫手打理佢屋企嘅家族辦公室。」

Zaneta曾於英國中學會考考獲11A佳績，在美國修畢英國文學及政治學後，再轉到英國修讀莎士比亞歷史系碩士，精通中、英、德、法文四國語言。（Instagram：zanetacheng）

畢業回港後，她做過時裝、公關等工作，現為時裝雜誌擔任編輯總監，經常出現時裝活動。 （Instagram：zanetacheng）

Jacob是學霸中的學霸，現時更幫手打理家族辦公室，非常猛料，是真正金融才俊！（Instagram：zanetacheng）

問到婚禮細節及詳情，Zaneta就說現時得到雙方家長祝福，正在籌備中，有好消息會再公布。當講到旦哥知道自己做外父有什麼反應，她便說：「 ⁠⁠haha呢啲嘢，我留返俾Daddy自己答啦。」

對於婚禮詳情，Zaneta表示籌備中，有進一步消息會再通知大家。（Instagram：zanetacheng）