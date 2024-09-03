法證先鋒6第16集劇情｜倪嘉雯出浴獻玉背　情緒崩潰因為呢個病？

法證先鋒6第十六集劇情：

袁偉豪等找到吊燈下墜殺人案的兇手，但該車房技工只是收5萬元辦事，割斷拉著吊燈的威也，背後還有幕後主謀。林漪娸看到新聞後，對陳庭欣感到失望，更不打算聽她的解釋，更指責她做大事要用大錢，她竟然花5萬就想解決掉蔣祖曼。

袁偉豪等找到吊燈下墜殺人案的兇手，但該車房技工只是收5萬元辦事。(影片截圖)

林漪娸看到新聞後，對陳庭欣感到失望。(影片截圖)

袁偉豪的下屬朱洛言（何偉業飾）、張耀昌（李善恒飾）往找另一位可能涉案的工作人員協助調查，卻遭遇阻滯，他們破門入屋後發現該名涉案人已經陳屍家中。根據現場證據都指向這名涉案人是自殺的，但因為一些小細節令阮嘉敏及林正峰都認為他是被「買兇殺人」，而不是自殺。

袁偉豪的下屬朱洛言（何偉業飾）、張耀昌（李善恒飾）往找另一位可能涉案的工作人員協助調查。(影片截圖)

因為一些小細節令阮嘉敏及林正峰都認為他是被「買兇殺人」，而不是自殺。(影片截圖)

蔣祖曼欲找鄭衍峰的母親林漪娸理論，遭鄭衍峰阻止，她及後分別找黃宗澤、馮皓揚幫忙，設法向林漪娸「反擊」，希望逼使林漪娸知難而退，不再騷擾她！蔣祖曼召開記者會，找來黃宗澤為她主持，但黃宗澤覺得她在為難自己，因為劇中黃宗澤有「社恐」，但她偏偏要黃宗澤面對記者。

蔣祖曼分別找黃宗澤、馮皓揚幫忙，設法向林漪娸「反擊」。(影片截圖)

蔣祖曼召開記者會，找來黃宗澤為她主持。(影片截圖)

黃宗澤覺得她在為難自己，因為劇中黃宗澤有「社恐」。(影片截圖)

馮皓揚在記者會後為蔣祖曼報了一仇，蔣祖曼知道後立即到他家請他去吃飯慶祝，本身有自閉症的馮皓揚被蔣祖曼敞開心扉，對她不再抗拒。

馮皓揚在記者會後為蔣祖曼報了一仇。(影片截圖)

馮皓揚在記者會後為蔣祖曼報了一仇。(影片截圖)

蔡潔與關楚耀回醫務所途中在某處後巷突然發現一具男屍，蔡潔見法醫未到先行進入了解，死者死狀甚為奇怪。死者背上插有數十支針筒，呈十字架形狀，袁偉豪、黃宗澤及蔡潔對其展開調查．

蔡潔與關楚耀回醫務所途中在某處後巷突然發現一具男屍。(影片截圖)

死者背上插有數十支針筒，呈十字架形狀。(影片截圖)

關楚耀向蔡潔表示醫務所中的針筒有異樣，懷疑倪嘉雯就是殺死後巷男士的兇手，在他打電話途中，倪嘉雯用針筒襲擊他。幸得蔡潔趕到，針筒才插在關楚耀的手臂上，倪嘉雯立即逃走，直到在天台上才說蔡潔說出自己是殺害關偉倫的兇手。

關楚耀向蔡潔表示醫務所中的針筒有異樣，懷疑倪嘉雯就是殺死後巷男士的兇手。(影片截圖)

倪嘉雯用針筒襲擊他。(影片截圖)

另外一點值得留意的是倪嘉雯於劇中獻出玉背，其中一幕講到倪嘉雯因有先天性免疫系統問題而有濕疹，每次洗澡都會感到非常痛楚，於是情緒崩潰。

倪嘉雯於劇中獻出玉背。(影片截圖)

倪嘉雯因有先天性免疫系統問題而有濕疹，每次洗澡都會感到非常痛楚。(影片截圖)

法證先鋒6故事大鋼：

法證專家余星柏（黃宗澤飾）、重案神探井浩然（袁偉豪飾）和機智法醫范佩清（蔡潔飾），「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相，然而，他們的愛情道路卻遇上科學無從解釋的際遇。星柏的太太霍寶英（王敏奕飾）在度蜜月期間人間蒸發；浩然的未婚妻譚倩雯（蔡思貝飾）不辭而別，無疾而終；佩清戀上了變態殺手董應偉（關楚耀飾），偉卻罪有應得，伏法身亡，但清始終不能把偉放下，莫失莫忘，久久沉溺在苦戀之中。

「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相。(TVB官方網站)

機智法醫范佩清（蔡潔飾）。(TVB官方網站)

重案神探井浩然（袁偉豪飾）。(TVB官方網站)