李天縱安排女兒讀兩間幼稚園　為慳時間車上食飯瞓覺梳洗如廁

前落選港姐李天縱於2018年與內地導演唐寅結婚，並誕下女兒Amber，她之前因為要女兒一日返兩間幼稚園而被批評是「怪獸家長」，她曾解釋「希望她三語都不好落下」，而Amber近日就K2開學，李天縱這兩天都有分享女兒的開學生活。

李天縱是2011年落選港姐出身，之後加入TVB。（IG@lenali0310）

李天縱去年有演出《隱形戰隊》。（IG@lenali0310）

她昨日拍片分享「讀兩家幼兒園元朗到九龍塘每天六趟準備什麼」，透露Amber讀CCKG基督堂和Soka創價幼稚園，因為上午是全英文，下午是廣東話，她說：「都說讀兩家幼稚園寶寶很累，其實累的是家長，住在元朗一天六趟元朗九龍塘。」

李天縱就讀K2的女兒昨日開學。（小紅書）

Amber的時間表十分繁忙，每天早上7點半抱上車，為了慳時間，洗漱食飯換衫去廁所全部都在車上。她說上午校12:00放學，上車食飯瞓晏覺換校服，13:45去下午的幼稚園，表示：「中間有1小時四十五分鐘的充足午休時間。」又認為：「人生就是一個又一個的麻煩，去解決它就可以了。」

Amber一日要踩兩間幼稚園，李天縱公開她的每日時間表，下午的1小時45分鐘午飯時間會在車上午睡。（小紅書）

在車上食飯睡覺不難，連去廁所都做埋要點做到？李天縱就公開七人車內的裝備，有小安全帶扣、移動小廁所，她說：「無論隨時上廁所，去wee wee或poo poo的話都可在這裡搞定，不用衝出去上廁所這麼狼狽。」不過排洩物有異味，李天縱就準備了吸小便的消臭粉，是類似尿布的構造，可吸水。後座位置亦搭了小床鋪，有枕頭和墊子，旁邊還有小梳化和裝在椅布的可摺式餐枱。

李天縱公開七人車內的布置，她介紹了移動小廁所，令人震驚。（小紅書）

這包是吸小便的消臭粉。（小紅書）

後座有床鋪。（小紅書）

還有可摺起的飯枱和小梳化。（小紅書）

其他物品如口罩、校服蝴蝶結等。（小紅書）

有網民留言：「你記（覺）得這樣會好自豪嗎？我只是覺得小朋友好慘，才三四歲，已經要承受小學中學甚至上班全日沒有休息時間，你覺得這樣對他好，他真的覺得好嗎。以後生活時間，提前3,4歲就要開始。」李天縱就不太認同，回覆：「我沒覺得自豪，只是每個家長媽媽選擇的方式方法不同。但其實讀兩家學校真的好普遍，CCKG很多Amber同班同學都是兩家，所以不認可也可以尊重對吧。」亦有人說：「何必呢？小孩真辛苦，沒有童年了」李天縱說：「不會的，兩間學校，兩個小集體，玩兒的很開心，還能放電，有意義的童年。」不過都有人支持她的出發點和決定，此外也有人問為何不返全日制幼稚園，或索性搬去九龍塘等等。

有網民不認同李天縱做法，認為小孩很辛苦，她親自回覆。（小紅書）