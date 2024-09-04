港姐冠軍富商老公大曬TVB女演員合照　公開盛讚美人：蘇州美女

前港姐冠軍翁嘉穗（Virginia）當年閃嫁比她年長20年、海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正，婚後翁嘉穗安心養尊處優做少奶奶。反而年已70的鄔友正開展人生新跑道，不但致力開拓小紅書市場，大方回應當年轟動一時的「港姐爭夫戰」引來熱議，相當懂流量密碼；早前又自爆正努力練歌希望一戰《中年好聲音》，愈活愈年輕！

翁嘉穗（Virginia）與富商鄔友正轉眼結婚25年。（IG：@kashuivirginia）

日前鄔友正再於小紅書撰文，分享最愛的劇集美人排名。鄔友正先稱：「窈窕淑女，君子好逑！多看美女，是其中一個返老還童的方法！我看過無數中英韓的劇集及電影，做出一個結論！古有四大美人，劇集裏面有我心中的四大美女！」

翁嘉穗與鄔友正（葉志明攝）

鄔友正劇集美人榜單上，第四名為TVB《法證先鋒》中的朱晨麗，他指：「蘇州美女，樣子甜美，baby fat 襯埋整個身形，恰到好處！」而第二及第三位分別為瑞典國寶級女演員、奧斯卡影后英格烈褒曼，以及內地藝人楊冪，「第三位：三生三世十里桃花 很值得追劇，楊冪樣子串得來有仙氣，身材極佳！第二位：北非諜影 好懷舊又精彩，英格烈褒曼 美若天仙，簡直是仙女下凡間！」

而冠軍則是鄔友正早前已單獨發文盛讚的韓國電視劇《淚之女王》女主角金智媛，他大讚道：「女主角金智媛 閉月羞花，沉魚落雁 加埋她的演技，是我見過最美的！」鄔友正又分享與朱晨麗的合照，看來是真粉絲！

鄔友正分享與朱晨麗合照。（小紅書）