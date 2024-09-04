李若彤帶隊遊珠海夜市擦餐勁　網民一面倒負面原因竟然係咁...

有「最美小龍女」之稱的李若彤，雖然還有兩年就登「6」，但無論外貌還是身材都完全凍齡，而且還愈來愈弗，甚至練出川字肌，非常驚人。

李若彤無論外貌還是身材都完全凍齡。（IG@carmanlee0816)

李若彤與蘇州同齡人合照。（李若彤微博）

李若彤身材fit到漏。（李若彤微博）

除了狀態一直「在線」外，李若彤在工作上也沒有停下不來，近年專注內地發展的她，不時現身公開活動和內地綜藝，而且更活躍社交平台，題材多元化，深受網民喜愛，但她近日有段片竟惹來網民一面倒負評，究竟何事呢？

李若彤帶隊遊珠海夜市。（小紅書）

李若彤見到隻大生蠔嚇一跳。（小紅書）

李若彤對食非常有研究。（小紅書）

李若彤近日在社交平台分享了一段視頻，視頻是她工作後跟團隊小夥伴一起到珠海夏灣夜市「覓食」，非常接地氣。李若彤還寫道：「工作結束後跟團隊小夥伴一起來到了珠海夏灣夜市，聽說這個夜市晚上10點左右才正式開攤，被他們出攤的情​​景震撼到了。在夜市吃的特別開心。珠海的朋友們太熱情了，期待下次再來感受珠海的夜生活。」

李若彤非常接地氣。（小紅書）

放下女神包袱。（小紅書）

好似好好味咁。（小紅書）

由街頭食到街尾。（小紅書）

個口未停過。（小紅書）

食咗先講。（小紅書）

李若彤不敢吃螞蚱。（小紅書）

片中，李若彤非常受到市民和店主歡迎，一眼就認得出是「姑姑」，市民紛紛拍照，店主則紛紛向她介紹招牌美食，而且李若彤也放下女神影像，邊行邊食，由街頭食到街尾，難理吃宵夜會肥，一於「食咗先講」，其中到一年飲品店，李若彤嫌紅豆冰裡的紅豆不夠向男老闆投訴，後者即加紅豆給她，可見姑姑魅力沒法擋。

李若彤非常受到市民和店主歡迎，一眼就認得出是「姑姑」。（小紅書）

李若彤笑言要向老闆投訴紅豆冰紅豆不夠多。（小紅書）

李若彤笑言要向老闆投訴紅豆冰紅豆不夠多。（小紅書）

李若彤笑言要紅豆不要冰。（小紅書）

李若彤笑言要紅豆不要冰。（小紅書）

老闆即加紅豆給她。（小紅書）

可見姑姑魅力沒法擋。（小紅書）

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不過相比李若彤片中食得大快朵頤，網民在留言區的反應卻剛剛相反，紛紛留言：「對不起，去了好多次都沒覺得好吃的」、「人生最嚴重一次腸胃炎就是在這裡吃出來的」、「夏灣烏煙瘴氣專坑遊客好多年沒去」、「珠海人都不去吃的地方」、「這裡的步好吃又貴」、「明星接這種宣傳的工作，是不是也要提前了解一下啊，食品安全堪憂的夜市，也是在消耗大家對你的童年濾鏡」、「之前去夏灣檢查衛生，檢完一輩子都不敢吃了」、「我都是去那裡逛，氣氛確實可以，東西不太好吃，會拉肚子！ ！ ！ ！ ！姑姑不要吃啦。」等等，看來李若彤之後想推介美食給網民前，都要先做好功課才行了。

網民留言。（小紅書）