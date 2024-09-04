前TVB當家花旦激罕露面為逾30年好友慶生 美貌零跌Watt狀態大勇
撰文：董欣琪
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現年60歲的關詠荷與影帝張家輝結婚逾20年，是圈中公認的模範夫妻，兩人育有一女張童，而關詠荷亦大幅減產，逐步淡出幕前，甚少公開露面。近日關詠荷激罕露面，為電影公司高層朱淑儀（Elaine）慶祝生日，朱淑儀在微博曬出合照，並寫道：「我入行第一個工作第一個好朋友關詠荷！當年我是一個電視劇新手『場記』，她已經是花旦女主角！相識3X年的每個階段，我們彼此見證着！太珍貴！💜」相中所見，化上淡妝的關詠荷狀態大勇，皮膚依然白滑緊緻，顏值高又有氣質！
除了慶生照之外，朱淑儀還曬出三張舊照，兩人攬到實合照，可見感情深厚。曾有「TVB一姐」之稱的關詠荷雖然是亞視出身，但過檔TVB後仍穩居一線，極具觀眾緣，更憑《苗翠花》成功奪得首屆視后！關詠荷曾拍過不少經典劇集，包括《美味天王》、《陀槍師姐》系列、《烈火雄心》、《金裝四大才子》等，2003年她與張家輝結婚後淡出幕前，專心相夫教女，2013年曾復出拍攝劇集《情逆三世緣》，她在劇中一人分飾三角，演技大獲好評，而她自此未有再接拍任何作品，近乎隱退。今年4月關詠荷復出拍攝護髮用品廣告，久未露面的她狀態極好，驚喜現身更引來網民熱議！
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