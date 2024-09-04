40歲旅遊達人曬留鬚頹Look佬味濃　竟被認錯係袁偉豪佢咁回應....

現年40歲的洪永城（Tony）成功由「旅遊達人」轉型做藝人，近年仲要做埋老闆，開設自己護理品牌；身分亦由單身寡仔，升呢為現在兩個女兒的爸爸，洪永城於2021年與模特兒女友梁諾妍（Inez）結婚，同年誕下大女「Sir Face」洪靖嵐（Amber），到今年3月，屋企再添新成員，二女「Sir NOSE」出世，兩個女兒樣子跟洪永城餅印一樣，十分可愛，一家四口美滿又幸福。

洪永城努力搵錢養家。（資料圖片）

洪永城與太太及兩個餅印女兒，一家四口美滿又幸福。

屋企人多自然負擔大，洪永城也深明搵錢養家的重要性，想法多多的他，除了演員、老闆外，最近仲做埋KOL，進軍小紅書增加曝光率，順道打開內地市場。洪永城透過小紅書，跟大家分享家庭、工作、運動及以前拍旅遊節目的點滴，內容非常多元化。而近日，他則分享了自己的日常男士穿搭，並大玩標題黨寫上：「这是洪永城？」成功吸引不少網民注意。

洪永城最近積極經營小紅書，打開內地市場。（小紅書）

近日，洪永城向大家分享呢個頹Look。（小紅書）

相中，洪永城頭髮凌亂，戴上粗框眼鏡仲留埋鬚，面容帶點滄桑感，手拿著杯咖啡，再配以一身隨性打扮，佬味勁重。但造型這東西真的見仁見智，有人會覺得有型、有味道，也有人看不慣，有網民更留言：「第一眼以為袁偉豪」、「霎眼睇以為係」。洪永城則謙虛說：「不會吧，他比較靚仔」。還說女兒沒嫌棄她的鬍鬚，還覺得很好玩。不過網民直言還是覺得沒有鬍子的洪永城比較好看。

有人覺得型，但也有網民認錯是袁偉豪。（小紅書）

大家又覺得似唔似？(胡凱欣 攝)

其實洪永城與袁偉豪曾在《法證先鋒V》合作，最令人印象深刻的是在一次宣傳中，兩人與一眾拍檔拍攝短片《法證先鋒V EQ訓練營》，互相發問尖銳問題挑戰EQ底線。蔡潔指袁偉豪「講嘢悶」，袁偉豪即否認：「我講嘢唔係悶嘅，可能係語速有啲慢啫。」洪永城即時爆出一句：「咪又一樣。」袁偉豪即時「啤」住洪永城：「講嘢悶同慢係兩回事！」

洪永城再讀出手上問題白紙：「你套套劇都木口木面，分分鐘畀你攞埋個『面癱視帝』。」袁偉豪竟「晦氣」自嘲：「點止『面癱視帝』咁少料呀？拎埋啲對白好悶呀咁樣，『最慢對白獎』。」現場數人大笑場面卻相當尷尬。事後袁偉豪出活動時解釋因《法V》他被黃宗澤取笑是「面癱刑警」，從而帶入這個遊戲，玩遊戲他接受到。

袁偉豪面對洪永城等追問，發晦氣自認「面癱視帝」。