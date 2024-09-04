千億名媛逛街被偶遇盡顯樸實無華一面　細節令網民驚訝不符合身份

賭王何鴻燊三房千金何超蓮雖然系出名門，一出生便過住上流社會的生活，但是身為豪門之後的她也有極貼地的一面，並非只追求奢華享受。一向自封「吃貨蓮蓮」的她，就曾到西灣河著名美食熱點太安樓「掃街」，還拍了短片向網民介紹多款香港地道平民美食，十分貼地。昨日有網民在尖沙咀逛街時偶遇了何超蓮，並把她的照片放上社交網分享，見證了她樸實無華的一面。

昨日何超蓮身穿超性感deep v紅裙出席活動。（陳順禎攝）

何超蓮曬出性感水着美照。(ig圖片)

何超蓮差點走光。(ig截圖)

昨日有不止一位網民在社交網分享了偶遇何超蓮在尖沙咀逛街的短片，其中一位留言寫道：「偶遇賭王女兒何超蓮😁😁都說香港是最容易偶遇明星的地方，果然呀，逛個街都能偶遇賭王女兒感覺她好接地氣呀，一點沒有高高在上的架子，打扮也接地氣。」片中可見何超蓮與一女友人一起在百貨公司內shopping，化上淡妝的她相當靚女。何超蓮肩上孭着一袋戰利品，手上拿着一個手提包包，身邊也沒有助手或保鏢。有網民驚訝與她的千金身份不符。

何超蓮逛街被偶遇。(小紅書)

何超蓮逛街被偶遇。(小紅書)

何超蓮逛街被偶遇。(小紅書)

另一位網民分享了短片寫道：「HK海港城偶遇明星，我記得是何家大小姐，但一時間想不起不出來」，從片中見到有攝影機在拍攝何超蓮，估計她是在進行拍攝工作。有網民問到：「這也算是明星？」博主回覆表示：「準確來說，是富豪。」

何超蓮逛百貨公司。(小紅書)

何超蓮逛百貨公司。(小紅書)

何超蓮逛百貨公司。(小紅書)

何超蓮逛百貨公司。(小紅書)

何超蓮逛百貨公司。(小紅書)

何超蓮逛百貨公司。(小紅書)