香港小姐2024｜倪樂琳被視為奪冠大熱　認有壓力：好驚令人失望

《2024香港小姐競選決賽》將於9月15日隆重舉行，而昨（4日）各候選佳麗就出席首晤「最上鏡小姐」評判活動，而兩大熱門2號倪樂琳（Ellyn)以及9號陳甜甜（Rose)在接受《香港01》訪問時均表示會盡最大努力去比賽，希望不會令到支持自己的人失望。

各候選佳麗狀態大勇。（梁碧玲攝）

距離決賽的日子將至，當被問到現階段在備戰心態如何時，Ellyn就表示：「大家都準備得好充足，依家密集式咁訓練，所以我覺得都有信心。」而在旁的Rose則表示：「我最大嘅準備就係練好廣東話，（點訓練廣東話？有冇同姐妹講？）有呀！一直都係用廣東話溝通。（擔唔擔心喺語言上會比較蝕抵？）其實我覺得大家都知道我講廣東話比較搞笑，主要係我嘅搞笑帶俾大家歡樂，自信心都係好重要嘅。」

2號倪樂琳以及9號陳甜甜（Rose)均是大熱門。（梁碧玲攝）

而提到「最上鏡小姐」這個獎項，覺得需要具備甚麼標準時，Ellyn就二話不說：「我覺得應該要好有鏡頭感，即係會電暈個鏡頭，最上鏡小姐未必可能係最靚，我覺得一定係最自信嘅一個。」Rose都十分認同，而她們亦坦承會在家對鏡作訓練。

2號倪樂琳被指有冠軍相。（梁碧玲攝）

另外，提到3號王汛文（candice ）奪得「友誼小姐」將項，她們都表示有投對方一票，Rose就揚言：「我覺得佢大大咧咧好得意，佢幫助我好多，因為我廣東話講得一般，佢就教我講廣東話。」而Ellyn就激讚對方夠真誠：「我感覺到佢好真誠，佢好照顧到我哋每一個女仔，成個人好善良、好真誠 。」

3號王汛文（candice ）奪得「友誼小姐」將。（梁碧玲攝）

最後提到二人被視為大熱門，會不會更增添壓力時，Ellyn就表示：「我覺得壓力會有，好驚令到支持我哋嘅人失望，但都係一個好好嘅鼓勵同強心針，畢竟有咁多人支持你，你都想做得好。」而Rose就表明會盡最大努力做到最好：「支持我嘅人同我講，支持你唔係因為你廣東話鍾意你，因為你嘅性格比較好、比較搞笑，人比較靚、比較大方，所以我覺得真係要俾心機練好廣東話，我真係感激佢哋，因為佢哋喺小紅書教我講廣東話。」到底誰能最終登上冠軍寶座，我們就拭目以待。