吳業坤自爆愛子有提出過結束二人世界準備三人行：要啲時間去安排

吳業坤（坤哥）昨日（4日）現身時裝秀活動，早前他在社交平台發文「散叫凍檸茶潮文」，憶述當年參加《超級巨星》時曾見有人在餐廳坐下只叫了一杯凍檸茶而感到震驚。坤哥接受《香港01》訪問時被問到當年窮到什麼程度，他表示當時自己是拿綜援過的家庭：「好彩比賽嘅時候自己會返吓part time，首先叫做減輕媽咪嘅負擔先，同埋叫做唔需要問屋企人拎零用錢，但又未去到好拮据嘅。自己一直都唔大使嘛，其實夠使就ok㗎啦。」

吳業坤表示當時自己是拿綜援過的家庭。(陳順禎 攝)

坤哥表示經濟差的情況大概維持了8-10年：「嗰時知道咗生活嘅一個困難導致我依家嘅使錢觀念都會比較該使則使。」後來比賽結束後經濟情況終於有點好轉：「出到嚟有啲唔同嘅event都有請我去，其實都已經改善咗生活好好㗎啦。記得第一次可以請媽咪去食壽司，就係參賽之後加入咗TVB嘅時候，咁我嗰刻覺得，嘩！原來唔係食嗰啲散裝3蚊件壽司個感覺係咁樣樣嘅。唔係話好豪華又或者好有錢，即係當你由去嗰啲超級市場3蚊夾一舊到去到可以入舖頭叫迴轉壽司，想食就拎落嚟，嗰個嘅一個階段。」

坤哥表示經濟差的情況大概維持了8-10年。(陳順禎 攝)

坤哥亦有份參與最近的熱播劇《法證先鋒6》，他在劇中飾演黃宗澤好友張大煒，劇中他一邊幫黃宗澤在日本尋找老婆霍寶英（王敏奕飾），但另一方面亦是他把王敏奕禁錮。坤哥被問到會不會覺得很矛盾，他覺得是：「如果以一個現實生活嚟講，你會覺得係大話冚大話嗰種，即係好似細個諗住講個大話就完咗啦，點知你同啊媽講第二個大話、第三個大話，但其實紙係包唔住火嘛，就係呢種感覺去演囉。」對於要演出這個角色，他都表示有難度，因為他之前未試過演出這種角色，對這個角色亦有下過苦功，希望能在觀眾中留下深刻印象。

坤哥之前未試過演出這種角色，對這個角色亦有下過苦功，希望能在觀眾中留下深刻印象。(陳順禎 攝)

《法證》系列結局時都會揭曉誰是big boss，坤哥被問到到底會不會是「big boss」時，他就表示自己沒這麼重要：「我又未去到big boss嘅，又未去到咁重要嘅角色嘅，但我覺得大家睇下我有冇進步。」

坤哥話自己未去到big boss。(陳順禎 攝)

坤哥與太太愛子已經結婚兩年，他被問到什麼時候打算結束二人世界，準備「三人行」時，他表示最近愛子有提出過：「我諗真係要啲時間去安排，因為依家個工作模式好多時間喺內地或者外地，咁所以就好難去話點樣有個好舒適啲嘅環境去做呢件事情，咁所以希望等工作再順利啲啊同埋自己可以控制到多啲嘅時候先會。」坤哥希望到時會有個對的時機來打破二人世界的生活。