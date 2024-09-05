中年好聲音2｜鄭梓浩被控渣男　女方供養7年有外遇稱性無能呃補品

近年TVB力捧《中年好聲音》，大型節目總有他們身影，但接二連三發生花邊新聞，由月前「中1生」曹敏寶梁浩銓、龍婷丘亞葵後，《中年好聲音2》11強止步的前歌手鄭梓浩（Brian，原名鄭家駒）被前女友挺身指控是渣男﹗



鄭梓浩自稱係被遺忘的歌手。

鄭梓浩舊照。

鄭梓浩舊照。

現場集合黃翊、何婉盈、文佩玲、鄭瑞芬、黃和興(Zen主音)、韋綺珊、黃寶欣、黎明詩及鄭梓浩等90年代歌手，似足同學會Gathering。（資料圖片）

曾出道與王菲同是新藝寶歌手，現年55歲的鄭梓浩，當年簽約出道前曾遭爸爸極力反對，幸獲媽媽拍心口幫忙簽約，他的姑媽也是圈中人，《18樓C座》中飾演祥嫂参資深傳播人朱雪梅，可惜最終卻因敵不過翻版潮選擇退出。因為婚姻破裂回流香港參加《中年好聲音2》重現大家眼前，雖然11強止步但成功簽約TVB做藝人，不時出席演唱活動，之前更與比賽其他參賽者舉行演唱會。

現年55歲的鄭梓浩參加《中年好聲音2》再入行。（IG：@bc_brian_bc）

現年55歲的鄭梓浩參加《中年好聲音2》再入行。（IG：@bc_brian_bc）

現年55歲的鄭梓浩參加《中年好聲音2》再入行。（IG：@bc_brian_bc）

鄭梓浩與《中年好聲音2》好友開音樂會。（IG：@bc_brian_bc）

鄭梓浩有不少FANS。（IG：@bc_brian_bc）

已為兩子之父的鄭梓浩，被剛分手不久的女友Grace挺身，向傳媒提供多張合照及對話截圖控訴，指鄭梓浩是渣男。Grace表示二人本是初戀情人，2017年重遇後重燃愛火至今已拍拖7年，一直由她供養鄭梓浩，豪花數百萬助另一半圓歌手夢。2017年11月過50萬予鄭梓浩找卡數及交租，供食供住，更負起鄭梓浩大仔肌肉萎縮醫療費。

現年55歲的鄭梓浩參加《中年好聲音2》獲TVB簽約做藝人。（IG：@bc_brian_bc）

前女友GRACE指控鄭梓浩是渣男。（IG：@bc_brian_bc）

前女友GRACE指控鄭梓浩是渣男。（IG：@bc_brian_bc）

前女友GRACE指鄭梓浩有小三小四，幾名女性都有付大額金錢予男方。（IG：@bc_brian_bc）

前女友GRACE指鄭梓浩有小三小四，幾名女性都有付大額金錢予男方。（IG：@bc_brian_bc）

去年12月Grace發現鄭梓浩疑有外遇，發現他與佛山小三的親密片段，他才承認每次返佛山做抖音直播，就call『小三』提供性服務，更揭他氹得小三付數萬元租車及買大仔機票。另外又再揭有小四，對方已婚及已為人母外更是半個圈中人，Grace指自己接獲大仔求助才揭發事件，更直指鄭梓浩自稱「中咗COVID影響到性無能」，其實是縱慾過度致性功能出障礙騙Grace買鹿尾巴丸進補。5月時趁Grace歐遊時，返家取走所有名牌衣物，並傳短訊再提分手，Grace直指受盡折磨渣男本性難移，決定企出來指控。

GRACE與鄭梓浩本是初戀，2017年重遇先後花數百萬讓男方追夢。（IG：@bc_brian_bc）

GRACE指鄭梓浩自稱中咗COVID影響到性無能，其實是縱慾過度致性功能出障礙騙Grace買鹿尾巴丸進補。（IG：@bc_brian_bc）