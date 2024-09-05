《阿Sir早晨》黎明細佬變清真廚神　半百周文淇狂曬腹肌完全凍齡

娛樂圈生活多姿多彩，但不少人都會選擇淡出幕前轉換跑道。上星期舉行的首屆「香港清真創意煮食大賽」，奪得「最具創意大獎」成為首屆「清真廚神」的周文淇，原來本是藝人，更在劇集《阿Sir早晨》中飾演黎明弟弟﹗



周文淇成為首屆「香港清真創意煮食大賽」「清真廚神」。（IG：@bernnie13）

周文淇成為首屆「香港清真創意煮食大賽」「清真廚神」。（IG：@bernnie13）

周文淇成為首屆「香港清真創意煮食大賽」「清真廚神」。（IG：@bernnie13）

周文淇曾參演TVB無綫電視1994年劇集《阿Sir早晨》，在劇中擔任黎明的弟弟。（影片截圖）

周文淇曾參演TVB無綫電視1994年劇集《阿Sir早晨》，在劇中擔任黎明的弟弟。（影片截圖）

周文淇曾參演TVB無綫電視1994年劇集《阿Sir早晨》，在劇中擔任黎明的弟弟。（影片截圖）

周文淇曾參演TVB無綫電視1994年劇集《阿Sir早晨》，在劇中擔任黎明的弟弟，同劇還有古天樂、宣萱、羅家英、李龍基，以及已離世的黃霑和羅文等，接拍了不少廣告，銀行、電訊、港鐵及染髮產品，及後轉行做廚師。上周奪獎後周文淇在FB發文：「半途出家真心唔知可以行到幾遠。感恩沿途都遇到好多支持同鼓勵，我會繼續努力，因為仲未儲夠錢退休！」

周文淇轉行做廚師後，不少藝人都有幫襯。（IG：@bernnie13）

周文淇自爆與古天樂是訓練班同學。（IG：@bernnie13）

周文淇轉行做廚師後，不少藝人都有幫襯。（IG：@bernnie13）

周文淇曾貼出華仁書院時期中學舊照。（IG：@bernnie13）

周文淇曾貼出華仁書院時期中學舊照。（IG：@bernnie13）

翻查資料，周文淇網上資料不多，連歲數都未有正確數字，他曾貼出與古天樂合照，指2人同為訓練班同學，推算1991年讀無綫第五期藝員訓練班，現時年紀已過半百，但外型身形保守極佳，常在社交網分享近照，五官精緻臉上無歲月痕跡，曬得一身古銅膚色，不時曬肌肉甚至裸上身展腹肌，完全不似已逾50歲。

周文淇保養得宜經常曬爆肌照。（IG：@bernnie13）

周文淇保養得宜經常曬爆肌照。（IG：@bernnie13）

周文淇保養得宜經常曬爆肌照。（IG：@bernnie13）

周文淇保養得宜經常曬爆肌照。（IG：@bernnie13）

周文淇保養得宜經常曬爆肌照。（IG：@bernnie13）