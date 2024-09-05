中年好聲音連環爆醜聞　梁浩銓曹敏寶緋聞唔夠龍婷Hello Kiss震撼

現年55歲的前歌手鄭梓浩雖然在TVB綜藝節目《中年好聲音2》中11強止步，但仍然獲得多個演出機會，亦吸納不少粉絲。可惜，今日（5日）鄭梓浩前女友爆出渣男真面目，大爆被女方供養7年期間，竟然有小三小四兼自稱性無能呃補品，令人震驚。事件爆出前，《中年好聲音》大家庭已二連三爆出花邊新聞，除了鄭梓浩醜聞，早前還有「中1生」雙方已婚的曹敏寶及梁浩銓傳出緋聞、龍婷丘亞葵「Hello Kiss」事件。



中年好聲音2｜鄭梓浩被控渣男 女方供養7年有外遇稱性無能呃補品

現年55歲的鄭梓浩參加《中年好聲音2》再入行。（IG：@bc_brian_bc）

梁浩銓曹敏寶爆緋聞

《中年好聲音》第一季的參賽者梁浩銓驚傳婚變，今年年初有傳媒爆出他與同樣已婚的參賽者曹敏寶有疑似非份關係，並與大肚老婆分居。當時兩人經常在社交媒體上載親密合照，有網民就發現他們曾在《中年好聲音》外傳節目《中年好姻緣》中互動親密，男方還當眾示愛。當曹敏寶問到梁浩銓：「揀你鍾意邊個多啲？」時，他就二話不說：「我梗係鍾意曹敏寶多啲喇。」令到她開心不已。

梁浩銓同曹敏寶傳出關係不簡單。（mable_cho＠IG）

男方表示喜歡曹敏寶。（seesawsin＠IG）

事件爆出後，梁浩銓接受訪問時表示暫時跟大肚老婆分居，不過不牽涉第三者，而曹敏寶亦多次表明兩人只是好朋友，劃下清界線。曹敏寶再於IG分享全家幅和與老公的合照，力證自己家庭幸福和有老公撐。至於已與TVB完約的梁浩銓，早前疑被債主爆欠債超過80萬。上月底接受傳媒訪問時，透露已跟太太分居，被問到是否與曹敏寶有關，他則說不關任何人事。

兩人當時經常不避嫌拍攝甜蜜照片。（IG圖片）

龍婷丘亞葵Hello kiss事件

現年43歲的龍婷參加《中年好聲音》後簽約無綫成為歌手，全力發展歌唱事業，對於私生活一直保持低調作風。不過早前有報道拍得龍婷與已婚資深演唱會製作人丘亞葵約會，更被影到拍屁股兼在車廂內激咀，消息令人嘩然。

丘亞葵否認緋聞，指自己與龍婷清清白白，「拍Pat Pat」只是攝影角度問題，而「激咀」之說更是誇張，二人只是Hello Kiss。（FB：@Vigo Yau）

事後丘亞葵否認緋聞，指自己與龍婷清清白白，「拍Pat Pat」只是攝影角度問題，而「激咀」之說更是誇張，二人只是Hello Kiss。龍婷再被爆出6年前疑與老公小朋友同住港島筲箕灣，指龍婷原來在參加《星光大道》時已離婚。由於龍婷形象插水，有傳被TVB雪藏，上月被飛出《星光熠熠耀保良》演出名單。不過相隔一個月後，龍婷火速解凍出席公開活動，期間更笑臉迎人，多次強調「件事已經過咗去，唔想打搞任何人」。