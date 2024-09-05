港女野人奇異記｜4港女三點式溫泉大解放　划艇2日1夜險出事

《港女野人奇異記》由四位港姐出身的美女陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）、胡美貽（Nicole）及何泳芍（Honey），繼上一輯大受歡迎的《港女野人》後，再接再厲放下身段，為觀眾攀山涉水。昨晚（4日）到達毛利人小鎮Taupo。當地最有名的是湖泊及數目多如便利店的天然溫泉，世上當然沒有免費午餐，製作組為她們製造難度，4人要靠手上地圖「尋找他鄉的溫泉」。預計行程為15分鐘，越早到越早享受戶外溫泉浸浴。出發前各人都信心滿滿，不過當超過預定抵達時間，她們仍在核心外圍兜圈。就連最強的Honey都要使出秘技--「問路」，加上野性直覺，成為最先享受浸溫泉的成員。她更毫不吝嗇地以三點式展示其最強body。

4位港女野人非常享受戶外溫泉。

其餘成員如Jessica，雖然同樣問路，但依然越行越遠，她自嘲說︰「我盡咗力喇，都話我路痴嚟啦。」她試過行到離目的地不到500米，卻過門不入。同一遭遇還有Nicole，離溫泉試過不到400米，但她無視地圖指示，往相反方向行去。最離奇是Amber由市區步入叢林，周圍環境仿如墮入結界。經過約45分鐘，攝製隊迫於無奈通水，才完成任務，可以換上三點式泳衣齊齊浸溫泉。

Amber幾經辛苦到達目的地。

今晚（5日）及明晚（6日）4名港女野人將踏上最危險的水上旅程，負責聲音導航的吳浩康都忍不住說︰「呢個只係一個簡單划艇活動，划足兩日一夜、57公里，真係辛苦過我哋做地盤，『港女野人』個金漆招牌，就靠佢咃撐住。」 原先風平浪靜的河川，去到臨尾數公里卻驚險百出。Nicole原本自告奮勇落河幫手推船卻自陷困境，湍急的河水令她不敢站直以保持低重心，免被沖走。

昨晚（4日）Amber、Jessica、Nicole及Honey任務是尋找圖中溫泉。