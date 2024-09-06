92歲胡楓突然大方「認愛」89歲羅蘭　曾瘋傳後台求婚成功展暮年戀

現年92歲的胡楓（修哥）兩年前突然傳出戀上89歲的羅蘭，「暮年戀」引來一片嘩然，而傳言中更直指修哥妻子呂詠荷離世後，便和單身的羅蘭姐愈走愈近，近年出雙入對，修哥其後終於在演唱會後台向羅蘭求婚，五名子女均到場支持，而大部分網民聽後都對這對「神仙眷侶」送上祝福。當時修哥接受《香港01》訪問時已笑言純屬「美麗的謠言」，稱很多人致電祝福他，但修哥認為是開心事。

《一屋老友記》的修哥及羅蘭是神來之筆。（劇照）

「修哥」胡楓、羅蘭姐常出雙入對。（莫匡堯 攝）

近日修哥主持的網台節目《修哥萬花筒》，邀來Twins的鍾欣潼（阿嬌）和蔡卓妍（阿Sa）做訪問，重提此事，竟大方認愛！Twins由入行談到爆紅，阿Sa稱20多年前拍《明愛戀補習社》MV一事如不久前發生，修哥認同道：「好似我做咗70年，回頭望吓，好似前幾年嘅事發生一樣，又有啲唏噓。」修哥指Twins：「你哋有排做呀！」

兩年前胡楓突然被傳在演唱會後台向羅蘭求婚。(資料圖片)

胡楓和羅蘭真係好襯呀！

胡楓和羅蘭真係好襯呀！

說到工作到老，修哥稱：「啲人唔鍾意我，我都會繼續做。」阿Sa立即重提緋聞，笑言：「你早嗰排先上咗頭條，你嘅緋聞呀！恭喜你呀！」三人大笑。修哥笑稱：「點解修哥成日冇新聞，而家90歲先至有新聞，我自己都好開心！」阿Sa回答：「你嘅緋聞令大家都好高興喎！」修哥再度強調是「美麗的誤會」，稱因難以逐個解釋，惟有大方「認愛」，他說：「喺大陸好多人見到我，咪『恭喜、恭喜！』我只有話：『謝謝、謝謝！』（Twins：即係唔澄清？）點樣解釋呢？冇得解釋㗎嘛！只有話謝謝。」最後修哥舉杯道：「替我高興飲杯！」

修哥好大方！（小紅書）

修哥在內地大方「認愛」。（小紅書）