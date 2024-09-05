女神收割機與港姐季軍街頭拍戲無乜人識　入行16年竟被稱做新人

一向有「女神收割機」之稱，現年36歲的羅天宇，無論是前度女友包括苟芸慧、湯洛雯，抑或是緋聞女友如陳瀅以及戴祖儀，個個都是女神級別，可見他冧女有一手，魅力驚人。他與合作主演新劇2021版《十月初五的月光》的女主角何依婷亦傳過緋聞。月前又傳出羅天宇傳秘撻「東張女神」陳懿德一年，兩人一起餵企鵝意外曝光戀情，不過他們並沒有公開承認戀情。羅天宇入行多年，他的緋聞似乎比他的演出更惹人關注。

羅天宇公開剖白被封「女神收割機」嘅感受。

羅天宇有女神收割機之稱。（IG：@lawjoey）

昨日有內地來香港旅遊的網民於中環伊利近街偶遇羅天宇與郭柏妍在拍戲，該名網民寫道：「偶遇拍電視劇，誰知道這兩個人是誰呀，第一次獨自在香港city walk 就遇到新人明星。」博主並不認識羅天宇與郭柏妍，又補充說：「我問工作人員他們很有名嘛，她說新人哈哈哈哈哈。」

其他網民就留言告知，並表示羅天宇入行十多年已不是新人，郭柏妍是2020年港姐冠軍尚可算仍是新人。郭柏妍就親自留言跟博主打招呼，親切有禮。羅天宇於2008年參選《香港先生選舉》獲得少年組冠軍，隨後加入娛樂圈。他於2022年與丁子朗一同獲得《萬千星輝頒獎典禮2021》「飛躍進步男藝員」獎。

羅天宇與郭柏妍一起在中環拍戲被偶遇。(小紅書)

羅天宇與郭柏妍一起在中環拍戲被偶遇。(小紅書)

羅天宇與郭柏妍一起在中環拍戲被偶遇。(小紅書)